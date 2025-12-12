Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251212/mozhet-li-gruziya-byt-neytralnoy-stranoy---video-296174426.html
Может ли Грузия быть нейтральной страной? – видео
Может ли Грузия быть нейтральной страной? – видео
Sputnik Грузия
Осенью 2025 года была создана партия “Единая нейтральная Грузия”. Основой для нее стало движение с таким же названием, которое появилось годом ранее. Лидеры... 12.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-12T16:49+0400
2025-12-12T17:31+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
безопасность
политика
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0c/296174258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f6b8201bd48e149ce3c9cb038ce5d55.jpg
При нынешнем мировом порядке – это самый разумный выход, считают в этой организации. “Именно нейтралитет является единственной гарантией того, что в нашей стране в долгосрочной перспективе удастся обеспечить мир и стабильное развитие”, – говорилось в заявлении партии.Ранее, в 2022 году, объявить военный нейтралитет призывал “Альянс патриотов Грузии”. Но власти страны пока не спешат выносить вопрос нейтралитета на всеобщее обсуждение. В “Грузинской мечте” ранее заявили, что будут действовать исходя из интересов страны и народа.И хотя вопрос о политическом нейтралитете пока не стоит, действия властей говорят о том, что они противостоят попыткам втянуть Грузию в новые конфликты и кризисные сценарии, избегая обострений и пытаясь сохранить устойчивое экономическое развитие страны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0c/296174258_164:0:1124:720_1920x0_80_0_0_7bfd4cbaf00ebad7e3da93e65419f22c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, безопасность, политика, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, безопасность, политика, грузия, видео

Может ли Грузия быть нейтральной страной? – видео

16:49 12.12.2025 (обновлено: 17:31 12.12.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Осенью 2025 года была создана партия “Единая нейтральная Грузия”. Основой для нее стало движение с таким же названием, которое появилось годом ранее. Лидеры этой партии призывают власти объявить политический и военный нейтралитет Грузии.
При нынешнем мировом порядке – это самый разумный выход, считают в этой организации. “Именно нейтралитет является единственной гарантией того, что в нашей стране в долгосрочной перспективе удастся обеспечить мир и стабильное развитие”, – говорилось в заявлении партии.

Ранее, в 2022 году, объявить военный нейтралитет призывал “Альянс патриотов Грузии”. Но власти страны пока не спешат выносить вопрос нейтралитета на всеобщее обсуждение. В “Грузинской мечте” ранее заявили, что будут действовать исходя из интересов страны и народа.

И хотя вопрос о политическом нейтралитете пока не стоит, действия властей говорят о том, что они противостоят попыткам втянуть Грузию в новые конфликты и кризисные сценарии, избегая обострений и пытаясь сохранить устойчивое экономическое развитие страны.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0