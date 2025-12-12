Может ли Грузия быть нейтральной страной? – видео
16:49 12.12.2025 (обновлено: 17:31 12.12.2025)
Осенью 2025 года была создана партия “Единая нейтральная Грузия”. Основой для нее стало движение с таким же названием, которое появилось годом ранее. Лидеры этой партии призывают власти объявить политический и военный нейтралитет Грузии.
При нынешнем мировом порядке – это самый разумный выход, считают в этой организации. “Именно нейтралитет является единственной гарантией того, что в нашей стране в долгосрочной перспективе удастся обеспечить мир и стабильное развитие”, – говорилось в заявлении партии.
Ранее, в 2022 году, объявить военный нейтралитет призывал “Альянс патриотов Грузии”. Но власти страны пока не спешат выносить вопрос нейтралитета на всеобщее обсуждение. В “Грузинской мечте” ранее заявили, что будут действовать исходя из интересов страны и народа.
И хотя вопрос о политическом нейтралитете пока не стоит, действия властей говорят о том, что они противостоят попыткам втянуть Грузию в новые конфликты и кризисные сценарии, избегая обострений и пытаясь сохранить устойчивое экономическое развитие страны.
