Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 7 января: мероприятия

Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 7 января: мероприятия

Sputnik Грузия

Новогодняя деревня закроется торжественным мероприятием 7 января, в праздник Рождества, а каток и главная елка столицы останутся до 14 января 12.12.2025

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Новогодняя деревня в Тбилиси откроется 12 декабря и будет работать вплоть до 7 января, сообщает мэрия Тбилиси. В этом году все новогодние мероприятия будут проходить на площади Первой Республики, недалеко от станции метро Руставели, там же будет стоять и главная елка столицы. В Новогодней деревне устроят фотозоны, а также ежедневно будут работать Рождественская ярмарка, гастрономический и предпринимательский маркет. Кроме того, в Новогодней деревне будут проходить концерты, кулинарные мастер-классы и танцевальное караоке. Также будут функционировать детские тематические пространства, воркшопы, пройдут концерты и другие детские развлекательные активности. В Новогодней деревне разместятся каток, парк аттракционов, новогодний городской поезд и, конечно же, дом Санта Клауса, где можно будет сделать фото. Новогодняя деревня закроется торжественным мероприятием 7 января, в праздник Рождества, а каток и главная елка столицы останутся до 14 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

