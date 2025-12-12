От "пряника НАТО" к исламизации: эксперты предупредили о новых рисках для Грузии
23:31 12.12.2025
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол газеты "Свободная Грузия" на тему "Борьба Грузии с внешним вмешательством"
© photo: Sputnik / Stringer
Обещания Запада о вступлении в НАТО и ЕС были лишь "пряником" для ограничения внешней политики страны, считают эксперты
Реальный выбор Тбилиси сегодня сместился от противостояния Западу и России к новой дилемме — между Россией и стремительной исламизацией, вызванной арабским влиянием. Об этом был заявлено на круглом столе, организованный газетой "Свободная Грузия", на тему "Борьба Грузии с внешним вмешательством".
Главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили пригласил экспертов - журналиста, профессора, доктора философских наук Валерия Кварацхелия, доктора политических наук, профессора Тамар Кикнадзе, публициста директора Дома-музея Смирновых Байю Амашукели. Также члена попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили и политолога, основателя SIKHA Foundation Арчила Сихарулидзе.
Приглашенные спикеры обсудили, как правительству противостоять иностранному влиянию, выстоять под давлением Запада, как поддержать отношения с Россией и о новых вызовах Грузии в лице исламизации.
Пряник, раздражающий Россию
Доктор политических наук Тамар Кикнадзе отмечает – вмешательство в дела Грузии началось давным-давно, еще когда стране пообещали вступление в НАТО и ЕС:
"Никто не примет вас в НАТО или ЕС. Это всего лишь пряник, который вам подкинули, чтобы вы ничего не изменили в своей политике. Единственная функция, которую они вам дали, – это раздражать Россию. А когда субъекту дают деструктивную функцию, если он вовремя не придет в себя, это закончится очень плохо. И Украина – очень хороший тому пример".
По ее словам, либерализм, навязанный Грузии, сыграл очень большую и позитивную роль в развитии страны, но сегодня либеральные ценности находятся в кризисе до такой степени, что отрицают любую идентичность.
"Когда нам предложили не иметь национальности, не иметь религии и даже зашли так далеко, что сказали, что нам не следует иметь пола, настроение сильно изменилось", – сказала Кикнадзе.
Сейчас мы находимся в процессе формирования нового мирового порядка, и самое главное – избежать болезненных процессов и не оказаться в руинах. Для этого, прежде всего, нужно быть прогрузинскими и проводить политику, которая служит национальным интересам страны, отметила политолог. Примером этой политики она назвала подписание грузинским царем Ираклием II "Георгиевский трактат" с Россией в 1783 году:
"То, что такая маленькая страна, как Грузия, существует сегодня как государство, объясняется тем, что она сделала правильный выбор. Улучшение отношений с Россией отвечает интересам обеих стран как в экономическом, так и в культурном плане, и я верю, что эти отношения улучшатся, особенно с учетом того, что сегодня для этого созданы благоприятные условия в глобальном контексте".
С Россией говорить (,) нельзя (,) молчать
О кризисе либеральной идеологии говорит и основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе:
"Она (либеральная идеология) говорила, что факты не имеют смысла, содержание не имеет смысла, контекст не имеет смысла – все не имеет смысла. Главное – чтобы у вас все было хорошо, а наши ценности были правильными. Но кризис именно из-за этого. Выяснилось, что факты более важны, чем восприятие".
Сихарулидзе заявил, что не понимает, как человек, прочитавший хотя бы одну-две книги, может говорить, что будет разговаривать с русскими только после того, как она вернет территории.
"Даже сегодня Ираклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили считают, что русские придут и выдадут нам Абхазию и Южную Осетию, а потом мы с ними будем обо всем говорить. Это такая же чушь, как разговор Зеленского с представителем ЕС, который говорил, что выиграет войну, а потом поговорит с русскими. Если вы выиграете, потом не будет необходимости говорить с русскими. А если выиграет Россия, тем более с вами никто разговаривать не будет", – отметил политолог.
Выбор между Россией и Западом исчез
Такая позиция грузинских властей понятна, ведь это полностью американская идея, навязанная извне, отмечает профессор, доктор философских наук, журналист Валерий Кварацхелия:
"Никто на Западе никогда не думал о том, что мы станем членом НАТО или даже членом Европейского союза. Но нам говорили, что двери открыты. Зачем они нам лгали? Они хотели, чтобы мы не смотрели в другом направлении, чтобы мы были отрезаны и изолированы от России. На самом деле это был американский сценарий: если мы потеряем территории, с Россией у Грузии начнется вечная вражда, а к Западу она после этого будет привязана навсегда".
Теперь же мы оказались в реальности, что выбора между Западом или Россией больше не существует, потому что Запад отступил, дал Грузии пощечину и оскорбил, считает Кварацхелия.
"Но теперь в Грузии начался процесс исламизации. Это связано не только с печально известными арабскими инвестициями. Нам не нужно далеко ходить – достаточно выйти на улицу и увидеть, как все обстоит. Арабские государства с молниеносной скоростью поглощают Грузию, для них это не проблема. Выбор между Западом и Россией превратился в выбор между Россией и исламским миром", – подчеркнул он.
У Грузии украли мозги
Но внешнее вмешательство может быть и не таким явным. Член попечительского совета общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили обратил внимание на другой факт: из страны вывозят талантливых людей.
"В последнее время все говорят о реформе образования, из-за которой граждане Грузии не смогут продолжить обучение в вузах за границей. Но никто не говорит о статистике: сколько человек уехало, где они учились, вернулись ли они, насколько их обучение за границей принесло пользу их родине? Если приглядеться, мы обнаружим, что многие из них вообще не вернулись в Грузию", – сказал он.
Школьников и студентов, побеждающих на международных олимпиадах и конференциях и занимающих высокие места, сразу же хватают за руку и забирают, отмечает Мдзинарашвили. Но почему это так критично?
"Люди – это завтрашняя Грузия. Завтра они должны взять на себя лидерство в Грузии, иначе его возьмет на себя умный враг или глупый любитель, который будет делать полезную работу для врага. А это действительно превратит страну в своего рода служебное пространство для различных международных игроков", – объясняет эксперт.
Нет идеи – нет единства
Сейчас Грузия сталкивается с проблемой построения сильного грузинского государства, которое должно быть основано на определенной идее, считает Мдзинарашвили.
"Раньше существовала одна национальная идея – независимость страны. Но какая национальная идея у Грузии в течение последних 35 лет? Какая идея объединяет нас после того, как Грузия стала независимой?" – задается вопросом он.
По мнению эксперта, это приводит к тому, что Грузия не едина в борьбе против иностранного влияния и внешнего вмешательства:
"Это отчуждение друг от друга, эта конфронтация, в конечном итоге, способствует вмешательству во внутренние дела Грузии не только со стороны одного конкретного государства или союза. Вы открываете дверь каждому, и фактически каждый вмешивается в дела Грузии".
Единственное, чего не учитывают люди, которые хотят использовать Грузию в своих интересах – это то, что страна фактически является перекрестком в регионе, отмечает он:
"Мы находимся на роковом перекрестке, и в этом случае попытка повлиять на нас с одной стороны, естественно, ведет к влиянию с другой стороны. У каждого свои интересы в Грузии, и мы должны сделать так, чтобы для нашей страны было выгодно, чтобы Север хотел соединиться с Югом через нас. Есть и другие возможности, но кратчайший путь – это Грузия. Мы должны использовать это в своих интересах, как и стремление к коммуникации между Востоком и Западом, которое мы называем Средним коридором".
Дикарь с историей или бесполый европеец?
"В последнее время я от многих людей своего поколения слышала что-то вроде: "Ну что такого, подумаешь однополые браки, вся Грузия что ли станет такой?" – рассказала публицист, директор Дома-музея Смирновых Байя Амашукели.
Нет, не станет, но это одно из главных условий исчезновения нации, отмечает она:
"То, что заставляет нас делать Запад, для него приемлемо. Да, пускай, мы вас не трогаем. Но и вы не трогайте нас. У меня больше история, чем у вас, более старый язык. Если вы мой партнер, дайте мне самому решить, нравится мне это или нет. И если мне это не нравится, не ведите себя как террористы, угрожая что-то сделать".
Амашукели вспоминает, как бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа – это сад, а мир вокруг нее – джунгли:
"Они считают нас дикарями, смотрят на нас, как на диких. Спасибо большое. Я лучше буду таким дикарем со своей историей, своими традициями и такой культурой. Я думаю, именно поэтому они нападают, потому что мы – нечто большее. Они видят, что мы – нечто большее, и им не нужна нация с такой культурой в какой-то одной непонятной точке".