Политический буллинг не сработает в отношении США – глава парламента Грузии о давлении ЕС
Политический буллинг не сработает в отношении США – глава парламента Грузии о давлении ЕС
12.12.2025
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. В отношении Грузии Евросоюз использовал тактику подавления оппонента с помощью политического буллинга, обвиняя власти страны в демократическом откате, однако подобные позорные методы не удастся применить против США, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.
22:44 12.12.2025 (обновлено: 22:50 12.12.2025)
Посол Германии Петер Фишер ранее отказался комментировать новую стратегию национальной безопасности США, в которой отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. В отношении Грузии Евросоюз использовал тактику подавления оппонента с помощью политического буллинга, обвиняя власти страны в демократическом откате, однако подобные позорные методы не удастся применить против США, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.
Посол Германии Петер Фишер ранее отказался комментировать новую стратегию национальной безопасности США, в которой отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС. На вопрос журналиста телеканала "Имеди" дипломат резко отреагировал, заявив, что не обязан отвечать на подобные вопросы, назвал их пропагандистскими и подчеркнул, что не собирается участвовать в грузинской "пропагандистской машине".
"Они пытались политическим буллингом заставить замолчать ту критику, которая исходила от грузинского народа в адрес ЕС. Если они действительно такие "крутые парни", пусть теперь попробуют заставить замолчать США и применят те же позорные методы, которые использовали перед грузинским народом", – заявил Папуашвили.
По его словам, ЕС пытался заставить Грузию замолчать, обвиняя страну в антидемократичности и антиевропейскости, чтобы критика не доходила до европейских граждан.
"Это была обычная тактика подавления оппонента", – отметил депутат.
Он добавил, что из-за разоблачения этих методов грузинская власть сталкивалась с давлением и атаками со стороны ЕС.
"Теперь ситуация стала очевидной, и никто больше не смеет нам противостоять. Они могут что-то сказать, но мы перенаправим это к Соединенным Штатам, пусть разбираются там", – подчеркнул Папуашвили.
В обновленной стратегии зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего их континента.