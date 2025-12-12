https://sputnik-georgia.ru/20251212/politicheskiy-bulling-ne-srabotaet-na-ssha--glava-parlamenta-gruzii-o-davlenii-es-296182604.html

Политический буллинг не сработает в отношении США – глава парламента Грузии о давлении ЕС

Посол Германии Петер Фишер ранее отказался комментировать новую стратегию национальной безопасности США, в которой отмечаются разногласия с рядом...

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. В отношении Грузии Евросоюз использовал тактику подавления оппонента с помощью политического буллинга, обвиняя власти страны в демократическом откате, однако подобные позорные методы не удастся применить против США, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили. Посол Германии Петер Фишер ранее отказался комментировать новую стратегию национальной безопасности США, в которой отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС. На вопрос журналиста телеканала "Имеди" дипломат резко отреагировал, заявив, что не обязан отвечать на подобные вопросы, назвал их пропагандистскими и подчеркнул, что не собирается участвовать в грузинской "пропагандистской машине". По его словам, ЕС пытался заставить Грузию замолчать, обвиняя страну в антидемократичности и антиевропейскости, чтобы критика не доходила до европейских граждан. "Это была обычная тактика подавления оппонента", – отметил депутат. Он добавил, что из-за разоблачения этих методов грузинская власть сталкивалась с давлением и атаками со стороны ЕС. В обновленной стратегии зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего их континента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

