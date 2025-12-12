СГБ Грузии выясняет, откуда появилась информация о терактах: допрошен источник СМИ

https://sputnik-georgia.ru/20251212/sgb-gruzii-vyyasnyaet-otkuda-poyavilas-informatsiya-o-teraktakh-doproshen-istochnik-smi-296156406.html
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. СГБ Грузии опросила президента Грузино-израильской бизнес-палаты и основателя "Дома Израиля" Ицика Моше по делу о возможных терактах в Грузии во время визита депутатов Кнессета, говорится в сообщении СМИ со ссылкой на президента Грузино-израильской бизнес-палаты и основателя "Дома Израиля" Ицика Моше 11 декабря сообщили, что депутаты Кнессета были вынуждены отменить свою поездку в Грузию, запланированную на ближайшие выходные, из-за угрозы терактов. Ицик Моше также сообщил, что информация об угрозе была передана и грузинской стороне. По данным ведомства, Ицик Моше не смог назвать более конкретный и серьезный источник информации. "В ответ на вопрос о том, почему он сказал представителям СМИ, что грузинская сторона предупреждена об угрозе, Ицик Моше вообще отрицал этот факт. По его словам, он сказал журналистам, что если бы угроза была реальной, об этом обязательно сообщили бы грузинской стороне", – говорится в сообщении. СГБ Грузии призвала всех воздержаться от распространения "подобной абсурдной, несерьезной, наносящей ущерб стране и, в то же время, непроверенной информации". По данным израильского "Седьмого канала", указание об отмене поездки "было дано вследствие предупреждения о вероятном теракте, который, по всей видимости, готовится против участников предстоящей конференции". Цель мероприятия "Неделя Израиля", запланированного в Тбилиси, – продвижение экономического и информационного сотрудничества между Грузией и Израилем. По данным СМИ, на конференции планируется презентация программы организации "Бейт Исраэль" по борьбе с антисемитизмом и представление инициативы по повышению общественной осведомленности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. СГБ Грузии опросила президента Грузино-израильской бизнес-палаты и основателя "Дома Израиля" Ицика Моше по делу о возможных терактах в Грузии во время визита депутатов Кнессета, говорится в сообщении
СМИ со ссылкой на президента Грузино-израильской бизнес-палаты и основателя "Дома Израиля" Ицика Моше 11 декабря сообщили, что депутаты Кнессета были вынуждены отменить свою поездку в Грузию, запланированную на ближайшие выходные, из-за угрозы терактов. Ицик Моше также сообщил, что информация об угрозе была передана и грузинской стороне.
"В связи с распространяемой дезинформацией о якобы существующих в Грузии угрозах террористических атак, Ицик Моше, вызванный в Службу государственной безопасности, заявил, что получил информацию об этом от члена Кнессета, которому, в свою очередь, данную информацию предоставил некий представитель комиссии по этике Кнессета", – говорится в сообщении СГБ Грузии.
По данным ведомства, Ицик Моше не смог назвать более конкретный и серьезный источник информации.
"В ответ на вопрос о том, почему он сказал представителям СМИ, что грузинская сторона предупреждена об угрозе, Ицик Моше вообще отрицал этот факт. По его словам, он сказал журналистам, что если бы угроза была реальной, об этом обязательно сообщили бы грузинской стороне", – говорится в сообщении.
СГБ Грузии призвала всех воздержаться от распространения "подобной абсурдной, несерьезной, наносящей ущерб стране и, в то же время, непроверенной информации".
Ранее СГБ заявила, что ни у грузинских, ни у израильских спецслужб не было никакой информации об угрозе возможных террористических атак в Грузии, и, соответственно, они ни с кем ею не делились.
По данным израильского "Седьмого канала", указание об отмене поездки "было дано вследствие предупреждения о вероятном теракте, который, по всей видимости, готовится против участников предстоящей конференции".
Цель мероприятия "Неделя Израиля", запланированного в Тбилиси, – продвижение экономического и информационного сотрудничества между Грузией и Израилем.
По данным СМИ, на конференции планируется презентация программы организации "Бейт Исраэль" по борьбе с антисемитизмом и представление инициативы по повышению общественной осведомленности.