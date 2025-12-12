https://sputnik-georgia.ru/20251212/ssha-byut-trevogu-glava-parlamenta-gruzii-prizval-liderov-es-priyti-v-sebya-296159055.html

США бьют тревогу: глава парламента Грузии призвал лидеров ЕС "прийти в себя"

США бьют тревогу: глава парламента Грузии призвал лидеров ЕС "прийти в себя"

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik.

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Европейские лидеры должны "прийти в себя" и вернуться к реализации воли своих граждан, иначе это приведет к полной утрате европейской идентичности, о чем открыто говорит новая администрация США, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Белый дом 5 декабря обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности, в которой отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, имеющих, по оценке Вашингтона, нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. В документе также подчеркиваются проблемы чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничений свободы слова в ЕС. По его словам, у новой администрации США есть новая роль – открыто и прямо говорить правду европейским бюрократам и политическим лидерам. Новая администрация сказала ЕС, что под маской европейскости союз превратился в территорию ограничения свободы слова и демократии, в территорию конфликта, а не мира, отметил Папуашвили. "Также новая администрация ясно сказала, чем это обернется: потерей европейской идентичности, крайней точкой, к которой приведет управление нынешних европейских лидеров, – это полное уничтожение европейской идентичности", – подчеркнул Папуашвили. Глава парламента также отметил, что общество ясно видит, насколько правильной была политика правящей партии "Грузинская мечта" в последние годы. По его словам, партия выдержала огромное давление со стороны ЕС, Брюсселя, подконтрольных партий и НПО. "Все риски стали явными, и все лицемеры были разоблачены… И где бы мы оказались сегодня, если бы не смогли выдержать это давление? Мы были бы там, где сейчас Украина, где нет ни мира, ни возможности вести войну – в такую ситуацию их поставили лицемерные политические лидеры". В обновленной стратегии зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего их континента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

