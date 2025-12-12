https://sputnik-georgia.ru/20251212/suverenitet-gruzii--klyuchevaya-pozitsiya-vlasti-296171475.html

Суверенитет Грузии – ключевая позиция власти

Суверенитет Грузии – ключевая позиция власти

Впервые в истории Грузии правительство публично заявило о важности суверенитета и о том, что от этого принципа страна не откажется.

По его словам, заявление стало ключевым ориентиром для дальнейшей политики государства и определяет его поведение на международной арене. Кварацхелия отметил, что, несмотря на отдельные пробелы и ошибки в действиях правительства, в целом позиция Грузии по вопросу суверенитета является принципиальной и устойчивой."Мы идем по пути суверенитета Грузии", – подчеркнул политик, отметив, что страна готова отстаивать свою независимость и национальные интересы.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в России

