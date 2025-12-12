https://sputnik-georgia.ru/20251212/tramp-zayavil-ob-ugroze-tretey-mirovoy-voyny-296179605.html
Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны
Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны
Вашингтон не вовлечен в конфликт на Украине и хочет его урегулирования, заявил Трамп
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Конфликт на Украине может привести к Третьей мировой войне, заявил американский лидер Дональд Трамп.Трамп ранее рассказал, что в жестких выражениях обсудил украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, он потребовал надавить на Владимира Зеленского и призывал главу киевского режима реалистично оценивать ситуацию."Я думал, мы были очень близки с Россией к заключению сделки. Я думал, мы были очень близки с Украиной к заключению сделки", – добавил Трамп.По его словам, Вашингтон не вовлечен в конфликт на Украине и хочет его урегулирования, а Киев и Европа желают участия США в разрешении ситуации.На минувшей неделе президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.В свою очередь Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Вашингтон не вовлечен в конфликт на Украине и хочет его урегулирования, заявил Трамп
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Конфликт на Украине может привести к Третьей мировой войне, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Трамп ранее рассказал, что в жестких выражениях обсудил украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, он потребовал надавить на Владимира Зеленского и призывал главу киевского режима реалистично оценивать ситуацию.
"Это не влияет на США на самом деле, если только не выйдет из-под контроля. Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях: если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое", – отметил он на мероприятии в Белом доме, говоря о положении дел в украинском урегулировании.
"Я думал, мы были очень близки с Россией к заключению сделки. Я думал, мы были очень близки с Украиной к заключению сделки", – добавил Трамп.
По его словам, Вашингтон не вовлечен в конфликт на Украине и хочет его урегулирования, а Киев и Европа желают участия США в разрешении ситуации.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.