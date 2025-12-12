https://sputnik-georgia.ru/20251212/vlasti-gruzii-nazvali-uslovie-dialoga-s-rossiey-296159573.html
Власти Грузии назвали условие диалога с Россией
Власти Грузии назвали условие диалога с Россией
12.12.2025
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузия говорит только с теми, кто уважает ее национальные интересы и территории, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя вероятность встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом России Владимиром Путином в Ашхабаде. Президент России Путин и премьер-министр Грузии Кобахидзе находятся в Туркменистане на международном форуме "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего". С теми, кто не уважает эти интересы, мы диалога не ведем, добавил он. По его словам, власти не намерены вести диалог с Россией, пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии. "Может, вы не замечаете, но у нас нет даже дипломатических отношений с Российской Федерацией", – сказал Папуашвили. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
