Чем ценен для Грузии проект кабеля через Черное море? Ответ Минэкономики
Чем ценен для Грузии проект кабеля через Черное море? Ответ Минэкономики
Грузия является участником очень важной региональной энергетической инициативы, заявила Квривишвили 13.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Проект прокладки подводного энергокабеля по дну Черного моря – это грузинский проект, обеспечивающий прямую связь с Евросоюзом, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. По словам министра, этот проект вызывает большой интерес у инвесторов. "Они видят – помимо того, что Грузии, с одной стороны, нужна генерация для внутреннего потребления, в то же время уже появился очень важный ощутимый рычаг, с помощью которого они могут также смотреть на электроэнергию, генерируемую ими в Грузии, под углом экспортного потенциала", – сказала Квривишвили. По ее словам, Грузия является участником очень важной региональной энергетической инициативы. "Существует довольно интересная идея, так называемый зеленый энергетический коридор, частью которого являются Азербайджан, Грузия, а также Румыния", – отметила Квривишвили. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением 525 кВ и мощностью 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
Чем ценен для Грузии проект кабеля через Черное море? Ответ Минэкономики
11:58 13.12.2025 (обновлено: 12:32 13.12.2025)
Грузия является участником очень важной региональной энергетической инициативы, заявила Квривишвили
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Проект прокладки подводного энергокабеля по дну Черного моря – это грузинский проект, обеспечивающий прямую связь с Евросоюзом, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
"Проект важен в нескольких аспектах. Конечно, с одной стороны, это связь между Грузией и Европой, с другой – это крупнейшая экспортная возможность электроэнергии, генерируемой в Грузии", – сказала Квривишвили.
По словам министра, этот проект вызывает большой интерес у инвесторов.
"Они видят – помимо того, что Грузии, с одной стороны, нужна генерация для внутреннего потребления, в то же время уже появился очень важный ощутимый рычаг, с помощью которого они могут также смотреть на электроэнергию, генерируемую ими в Грузии, под углом экспортного потенциала", – сказала Квривишвили.
По ее словам, Грузия является участником очень важной региональной энергетической инициативы.
"Существует довольно интересная идея, так называемый зеленый энергетический коридор, частью которого являются Азербайджан, Грузия, а также Румыния", – отметила Квривишвили.
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением 525 кВ и мощностью 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.