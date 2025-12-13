https://sputnik-georgia.ru/20251213/chem-tsenen-dlya-gruzii-proekt-kabelya-cherez-chernoe-more-otvet-minekonomiki--296188930.html

Чем ценен для Грузии проект кабеля через Черное море? Ответ Минэкономики

Чем ценен для Грузии проект кабеля через Черное море? Ответ Минэкономики

Sputnik Грузия

Грузия является участником очень важной региональной энергетической инициативы, заявила Квривишвили 13.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-13T11:58+0400

2025-12-13T11:58+0400

2025-12-13T12:32+0400

экономика

грузия

новости

азербайджан

европа

черное море

мариам квривишвили

всемирный банк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/87/246298739_0:205:2000:1330_1920x0_80_0_0_c7014e17ed350a6a21a4fa63d008d4ca.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Проект прокладки подводного энергокабеля по дну Черного моря – это грузинский проект, обеспечивающий прямую связь с Евросоюзом, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. По словам министра, этот проект вызывает большой интерес у инвесторов. "Они видят – помимо того, что Грузии, с одной стороны, нужна генерация для внутреннего потребления, в то же время уже появился очень важный ощутимый рычаг, с помощью которого они могут также смотреть на электроэнергию, генерируемую ими в Грузии, под углом экспортного потенциала", – сказала Квривишвили. По ее словам, Грузия является участником очень важной региональной энергетической инициативы. "Существует довольно интересная идея, так называемый зеленый энергетический коридор, частью которого являются Азербайджан, Грузия, а также Румыния", – отметила Квривишвили. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением 525 кВ и мощностью 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

европа

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азербайджан, европа, черное море, мариам квривишвили, всемирный банк