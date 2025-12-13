https://sputnik-georgia.ru/20251213/detskoe-evrovidenie-2025-final-proydet-v-tbilisi-13-dekabrya--296191646.html

"Детское Евровидение 2025": финал пройдет в Тбилиси 13 декабря

Представительница Грузии выступит под номером 15 с песней Shine Like a Star 13.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Финальное шоу популярного конкурса песни "Детское Евровидение 2025" (Junior Eurovision 2025) пройдет в Тбилиси в субботу, 13 декабря – прямая трансляция начнется с 20:00 на Первом канале Грузии.В финальном вечере самого престижного песенного состязания Европы примут участие представители 18 стран, в том числе юная певица из Грузии – победительница национального песенного конкурса "Ранина" Анита Абгарян.Анита выступит под номером 15 с песней Shine Like a Star. Онлайн-голосование за представителя Грузии на Детском Евровидении-2025 доступно из Грузии и из любой страны мира.Проголосовать можно на сайте jesc.tv. Для этого нужно посмотреть короткий видеоколлаж, выбрать Грузию и любые две другие страны, а затем нажать кнопку "Голосовать". Затем нужно будет выполнить простую арифметическую операцию (например, 1+2; 4-3) и нажать кнопку подтверждения.Голосование временно завершится сегодня в 20:00 по тбилисскому времени, после чего начнется прямая трансляция конкурса. После выступления всех восемнадцати участников голосование возобновится на 15 минут, и зрители смогут проголосовать во второй раз.Отметим, Грузия – самая успешная страна в истории Детского Евровидения, побеждавшая на конкурсе четыре раза. Грузия принимает конкурс вторично, на этот раз – после победы Андрия Путкарадзе на Детском Евровидении в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

