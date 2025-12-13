https://sputnik-georgia.ru/20251213/inostrantsev-zaderzhali-v-gruzii-za-narkoprestupleniya-podrobnosti-obvineniya-296189399.html

Иностранцев задержали в Грузии за наркопреступления: подробности обвинения

13.12.2025

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Граждане Казахстана, Германии и Армении были задержаны в Аджарской автономной республике за приобретение, хранение и способствование реализации наркотических и психотропных средств, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, наркотики полиция обнаружила при проверках иностранцев на улицах Батуми и Кобулети. При задержанных и в их съемных квартирах, а также автомобилях сотрудники обнаружили подготовленные к реализации упаковки метадона, героина, альфы ПВП, бупренорфина и преглабалина. Теперь иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение, если их виновность подтвердит суд. Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте этого года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

