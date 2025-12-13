https://sputnik-georgia.ru/20251213/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-dekabrya-2025-296185799.html

Какой сегодня церковный праздник: 13 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 13 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 13 декабря отмечают день памяти cвятых Андрея, Фрументия, Вахтанга и других 13.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-13T01:01+0400

2025-12-13T01:01+0400

2025-12-13T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

андрей первозванный

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24722/44/247224413_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_5a906ce9a40ff6c43020b2464dca5baf.jpg

По православному церковному календарю 13 декабря отмечают день памяти cвятых Андрея, Фрументия, Вахтанга и другихSputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Андрей ПервозванныйПо церковному календарю 13 декабря поминают cвятого Андрея Первозванного, апостола из числа 12 учеников Христа.Родился будущий святой в семье рыбака в городе Вифсаиде (Галилея). Мальчика назвали Андрей, что в переводе с греческого означает "мужественный". Впоследствии Андрей вместе со своим братом Симоном жил в Капернауме и добывал средства к существованию ловлей рыбы.Апостол с юных лет был очень набожен. Повзрослев, стал учеником Иоанна Крестителя, и когда пророк указал Андрею и Иоанну Богослову на Иисуса, назвав Его Агнцем Божьим, они сразу же последовали за Спасителем.Андрея, который первым последовал за Господом, назвали Первозванным. Позже он привел к Учителю своего старшего брата Симона, которого Иисус назвал Петром.Первозванный вместе с другими апостолами слушал наставления Спасителя, видел многочисленные чудеса, совершенные Господом, а также был свидетелем Его страданий, смерти и Воскресения.После сошествия Духа Святого на апостолов Андрей Первозванный проповедовал в Малой Азии, Македонии, Фракии, на черноморском побережье, в Крыму и создавал христианские церкви, где ставил епископов и священство.Начало христианской проповеди в Грузии также связано с именем Андрея Первозванного. Святым покровителем апостола считают во многих странах, в том числе в России, Шотландии, Румынии, Сицилии, Греции и на Украине. Покровительствует Первозванный также рыбакам и морякам.Последним городом, где апостол проповедовал и обратил в христианство многих, стал Патры (Греция), где Первозванного распяли.Святого Андрея, по преданию, распяли на кресте особой формы – в виде римской цифры "X". По сей день такой крест называют Андреевским. Произошло это примерно в 62 году.Фрументий ИндийскийПо церковному календарю 13 декабря поминают архиепископа Фрументия Индийского (Эфиопского).Родился будущий святитель в городе Тире. Попав ребенком в Абиссинию (Эфиопия), Фрументий воспитывался при царском дворе. Став другом и главным советником царя Абиссинии, а затем воспитателем царевича, возведенного маленьким на престол после неожиданной смерти отца, он имел на всю страну большое влияние.Святой многих обратил в истинную веру и был поставлен епископом Абиссинии. Святитель, просвещая всю страну, совершил множество чудес и исцелений.Много храмов архипастырь воздвиг по всей Эфиопии и перевел Священное Писание на эфиопский язык. Потрудившись немало для блага церкви, он скончался примерно в 360-м (по другим источникам в 380-м).Вахтанг ГоргасалиПо церковному календарю 13 декабря поминают святого Вахтанга Первого Горгасали, царя Грузии.На Картлийский царский трон (Восточная Грузия) будущий святой вступил в 15 лет. Картли в этот период подвергался набегам осетин с севера и нападениям персов с юга. Положение в Западной Грузии было не лучше, византийцы захватили территорию от Эгриси до Цихегоджи.Вступив на трон, юный царь, собрав царский двор, призвал всех единодушно и бескорыстно бороться за родину и веру. Совершив победоносный поход на осетин, он освободил пленную царевну (свою старшую сестру) и заключил с кавказскими горцами несколько взаимовыгодных договоров о совместной борьбе с захватчиками.Затем, совершив поход на запад, он освободил Западную Грузию от византийцев. Укрепив власть царя Губаза, благоверный Вахтанг победоносно возвратился в Картли.Царь Вахтанг построил во Мцхета каменный собор вместо деревянной церкви, возведенной во время Крестительницы – святой Нино, и Грузинский Крестовый Монастырь в Иерусалиме. Во время его правления было основано несколько новых епархий, в том числе и в Никози (Восточная Грузия).При нем возвели крепости Тухариси, Артануджи, Ахиза и множество других крепостей, церквей и монастырей. Он построил новую царскую резиденцию в Уджарма, заложил фундамент новой столицы – Тбилиси. Его политическим кредо были равноправный союз с православной Византией, независимость и единство церкви и народа.Скончался благоверный царь Грузии в 502-м. Он был смертельно ранен отравленной стрелой в неравной борьбе с персами.ИмениныПо церковному календарю 13 декабря именины отмечают Андрей и Иван.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников, андрей первозванный