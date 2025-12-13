Международные аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров

https://sputnik-georgia.ru/20251213/mezhdunarodnye-aeroporty-gruzii-obsluzhili-rekordnoe-chislo-passazhirov-296187184.html

13.12.2025

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Все три международных аэропорта Грузии в январе-ноябре 2025 года обслужили рекордное количество пассажиров – до 8 миллионов, что на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Рекорд по пассажиропотоку и числу рейсов международные аэропорты Грузии установили в 2024 году, обслужив 7,5 миллиона пассажиров и выполнив 32,5 тысячи рейсов, что в обоих случаях на 24% больше по сравнению с 2023 годом. За 11 месяцев текущего года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – более 35 тысяч (+18%). Из них количество регулярных рейсов составило 26 855, а чартерных – 8 250. По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 17% рынка и перевезла 1 309 716 пассажиров в январе-ноябре 2025 года. По количеству/доле перевезенных пассажиров на международных регулярных и чартерных рейсах лидируют следующие авиакомпании: Wizz Air Hungary – 17%; Georgian Airways – 8%; Pegasus и Turkish Airlines – по 7% каждая. Кроме того, объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 33 924,485 тонн. По сравнению с 11 месяцами 2024 года грузооборот увеличился на 49%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

