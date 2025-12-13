https://sputnik-georgia.ru/20251213/mezhdunarodnye-aeroporty-gruzii-obsluzhili-rekordnoe-chislo-passazhirov-296187184.html
Международные аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров
Sputnik Грузия
2025-12-13T09:01+0400
2025-12-13T09:01+0400
2025-12-13T09:01+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24842/56/248425694_0:23:2842:1621_1920x0_80_0_0_bf6157797219627765e8f4678277d7fb.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Все три международных аэропорта Грузии в январе-ноябре 2025 года обслужили рекордное количество пассажиров – до 8 миллионов, что на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Рекорд по пассажиропотоку и числу рейсов международные аэропорты Грузии установили в 2024 году, обслужив 7,5 миллиона пассажиров и выполнив 32,5 тысячи рейсов, что в обоих случаях на 24% больше по сравнению с 2023 годом. За 11 месяцев текущего года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – более 35 тысяч (+18%). Из них количество регулярных рейсов составило 26 855, а чартерных – 8 250. По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 17% рынка и перевезла 1 309 716 пассажиров в январе-ноябре 2025 года. По количеству/доле перевезенных пассажиров на международных регулярных и чартерных рейсах лидируют следующие авиакомпании: Wizz Air Hungary – 17%; Georgian Airways – 8%; Pegasus и Turkish Airlines – по 7% каждая. Кроме того, объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 33 924,485 тонн. По сравнению с 11 месяцами 2024 года грузооборот увеличился на 49%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, экономика, новости, агентство гражданской авиации, wizz air, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Все три международных аэропорта Грузии в январе-ноябре 2025 года обслужили рекордное количество пассажиров – до 8 миллионов, что на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Рекорд по пассажиропотоку и числу рейсов международные аэропорты Грузии установили в 2024 году, обслужив 7,5 миллиона пассажиров и выполнив 32,5 тысячи рейсов, что в обоих случаях на 24% больше по сравнению с 2023 годом.
Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в январе-ноябре 2025 года
Аэропорт
Кол-во пассажиров, чел.
Рост, %
Тбилиси
4 981 865
13
Кутаиси
1 692 513
7
Батуми
1 165 767
30
За 11 месяцев текущего года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – более 35 тысяч (+18%). Из них количество регулярных рейсов составило 26 855, а чартерных – 8 250.
По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 17% рынка и перевезла 1 309 716 пассажиров в январе-ноябре 2025 года.
По количеству/доле перевезенных пассажиров на международных регулярных и чартерных рейсах лидируют следующие авиакомпании: Wizz Air Hungary – 17%; Georgian Airways – 8%; Pegasus и Turkish Airlines – по 7% каждая.
Кроме того, объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 33 924,485 тонн. По сравнению с 11 месяцами 2024 года грузооборот увеличился на 49%.