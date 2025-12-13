https://sputnik-georgia.ru/20251213/nepogoda-v-gruzii-batumskiy-aeroport-otmenil-reysy-v-turtsiyu-296191320.html

Непогода в Грузии: Батумский аэропорт отменил рейсы в Турцию

Непогода в Грузии: Батумский аэропорт отменил рейсы в Турцию

13.12.2025

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Три рейса в направлении Турции из Батумского международного аэропорта были отменены из-за погодного предупреждения, сообщает пресс-служба аэропорта. По данным аэропорта, синоптики предупредили о сильном порывистом ветре, из-за чего два рейса авиакомпании Turkish Airlines и один рейс авиакомпании Pegasus были отменены. Рейсы в остальных направлениях осуществляются в штатном режиме. Синоптики прогнозируют осадки и порывистый западный ветер до утра 14 декабря. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

