Непогода в Грузии: Батумский аэропорт отменил рейсы в Турцию
Непогода в Грузии: Батумский аэропорт отменил рейсы в Турцию
13.12.2025
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Три рейса в направлении Турции из Батумского международного аэропорта были отменены из-за погодного предупреждения, сообщает пресс-служба аэропорта. По данным аэропорта, синоптики предупредили о сильном порывистом ветре, из-за чего два рейса авиакомпании Turkish Airlines и один рейс авиакомпании Pegasus были отменены. Рейсы в остальных направлениях осуществляются в штатном режиме. Синоптики прогнозируют осадки и порывистый западный ветер до утра 14 декабря. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
