Победителем конкурса "Детское Евровидение 2025" стала Франция

Финал конкурса проходил в столице Грузии, в городе Тбилиси 13.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Победителем популярного конкурса песни "Детское Евровидение 2025" (Junior Eurovision 2025), финал которого состоялся в Тбилиси, стала Франция – Лу Делёз с песней "Ce Monde". На втором месте – Украина, на третьем – Грузия. Наивысшую оценку – 12 баллов – Грузии поставили Ирландия, Польша и Испания. Сама Грузия отдала свои 12 баллов Армении.В финале самого престижного песенного состязания Европы приняли участие представители 18 стран, в том числе юная певица из Грузии – победительница национального песенного конкурса "Ранина" Анита Абгарян. Лу Делёз принесла Франции четвертую победу. Так что теперь Франция делит первое место по количеству побед с Грузией, которая достигла рекорда в четыре победы на конкурсе в Мадриде в 2024 году и привезла шоу 2025 года в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

