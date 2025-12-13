https://sputnik-georgia.ru/20251213/pobeditelem-konkursa-detskoe-evrovidenie-2025-stala-frantsiya--296194347.html
Финал конкурса проходил в столице Грузии, в городе Тбилиси 13.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-13T22:15+0400
2025-12-13T22:15+0400
2025-12-13T22:44+0400
Победителем конкурса "Детское Евровидение 2025" стала Франция
22:15 13.12.2025 (обновлено: 22:44 13.12.2025)
Финал конкурса проходил в столице Грузии, в городе Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Победителем популярного конкурса песни "Детское Евровидение 2025" (Junior Eurovision 2025), финал которого состоялся в Тбилиси, стала Франция – Лу Делёз с песней "Ce Monde".
На втором месте – Украина, на третьем – Грузия. Наивысшую оценку – 12 баллов – Грузии поставили Ирландия, Польша и Испания. Сама Грузия отдала свои 12 баллов Армении.
В финале самого престижного песенного состязания Европы приняли участие представители 18 стран, в том числе юная певица из Грузии – победительница национального песенного конкурса "Ранина" Анита Абгарян.
Лу Делёз принесла Франции четвертую победу. Так что теперь Франция делит первое место по количеству побед с Грузией, которая достигла рекорда в четыре победы на конкурсе в Мадриде в 2024 году и привезла шоу 2025 года в Тбилиси.