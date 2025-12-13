https://sputnik-georgia.ru/20251213/samye-krupnye-energokompanii-gruzii-investiruyut-2-milliarda-v-energosistemu-296190986.html
Самые крупные энергокомпании Грузии инвестируют 2 миллиарда в энергосистему
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Две самые крупные энергокомпании страны – "Теласи" и Energo Pro Georgia – планируют инвестировать 2 миллиарда лари в улучшение электроснабжения страны, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения Грузии. По данным комиссии, план инвестиций на 2026-2030 годы для компаний уже утвержден. Инвестиционные планы предусматривают установку интеллектуальных счетчиков в абонентской сети и различные проекты, реализация которых необходима для безопасного, бесперебойного и надежного электроснабжения распределительных сетей. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 1,6 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 63,70 миллиона киловатт-часов.
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Две самые крупные энергокомпании страны – "Теласи" и Energo Pro Georgia – планируют инвестировать 2 миллиарда лари в улучшение электроснабжения страны, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения Грузии.
По данным комиссии, план инвестиций на 2026-2030 годы для компаний уже утвержден.
"В соответствии с решением, принятым на заседании, для улучшения электроснабжения по всей Грузии в течение следующих пяти лет АО "Теласи" и АО Energo Pro Georgia в общей сложности осуществят инвестиции в размере 1 964 369 002 лари. АО "Теласи" в 2026-2030 годах осуществит инвестиции в размере 400 308 116 лари, а АО Energo Pro Georgia – в размере 1 564 060 886 лари", – говорится в сообщении.
Инвестиционные планы предусматривают установку интеллектуальных счетчиков в абонентской сети и различные проекты, реализация которых необходима для безопасного, бесперебойного и надежного электроснабжения распределительных сетей.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
За девять месяцев 2025 года в Грузии было выработано 10,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 8,6% меньше, чем в январе-сентябре 2024 года.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 1,6 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 63,70 миллиона киловатт-часов.