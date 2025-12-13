https://sputnik-georgia.ru/20251213/samye-krupnye-energokompanii-gruzii-investiruyut-2-milliarda-v-energosistemu-296190986.html

Самые крупные энергокомпании Грузии инвестируют 2 миллиарда в энергосистему

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Две самые крупные энергокомпании страны – "Теласи" и Energo Pro Georgia – планируют инвестировать 2 миллиарда лари в улучшение электроснабжения страны, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения Грузии. По данным комиссии, план инвестиций на 2026-2030 годы для компаний уже утвержден. Инвестиционные планы предусматривают установку интеллектуальных счетчиков в абонентской сети и различные проекты, реализация которых необходима для безопасного, бесперебойного и надежного электроснабжения распределительных сетей. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 1,6 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 63,70 миллиона киловатт-часов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

