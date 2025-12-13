https://sputnik-georgia.ru/20251213/v-gruzii-poyavyatsya-edinye-trebovaniya-k-fasadam-zdaniy--mneniya-i-argumenty-296190236.html

В Грузии появятся единые требования к фасадам зданий – мнения и аргументы

В Грузии появятся единые требования к фасадам зданий – мнения и аргументы

Sputnik Грузия

Вскоре для каждого города и района в стране будет создан индивидуальный проект, который определит эстетические характеристики зданий 13.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-13T17:18+0400

2025-12-13T17:18+0400

2025-12-13T17:18+0400

грузия

новости

общество

мераб болквадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267745917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eb28337cca430815fdd7bbdec40e1c7.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министерство экономики Грузии вместе с представителями строительных компаний рассматривает вопрос о создании единых правил для фасадов зданий в стране. Параллельно с работой над регулированием ведется исследование регионов и городов страны, чтобы для каждого региона появился детальный проект, определяющий правила для застройки в исторических и новых районах. После завершения работы для каждого района будет создан индивидуальный проект, который определит эстетические характеристики зданий и сооружений – материалы и цвета крыш, фасадов, которые будут соответствовать их истории и застройке в целом. При этом в проектах властей предпочтение будет отдаваться строительным и другим материалам, добытым или произведенным в Грузии. Кроме того, планируется ввести два вида разрешений – стандартное и нестандартное. При постройке по стандарту дополнительных требований к постройкам выдвигаться не будет, и разрешение будет выдаваться автоматически. При этом любая компания или человек может построить желаемый проект в соответствии со своими пожеланиями и вкусом. Новая регуляция будет добровольной для бизнеса в течение 6 месяцев с момента ее вступления в силу, а по истечении этого срока станет обязательной. Мнения со стороны Автор генерального плана Тбилиси разделяет мнение о том, что внешний вид зданий необходимо упорядочить, однако считает, что стандарты фасадов зданий должны носить лишь общий рекомендательный характер и не должны ограничивать и ставить в рамки архитектора, работающего над проектом. Между тем в Ассоциации строителей инфраструктуры заявляют, что после появления правил будут исправлены существующие в регионах проблемы и упростятся административные процессы, связанные с выдачей разрешений. "С одной стороны, это будет способствовать эстетическому развитию жилой инфраструктуры страны, с другой – значительно сократит бюрократию. Каждый автор проекта будет знать, какие условия он должен будет удовлетворить", – утверждает глава Ассоциации Ираклий Гиоргобиани. На вопрос, удорожат ли новые требования процесс строительства, в объединении нет однозначного ответа. Между тем, по данным Национальной службы статистики Грузии, индекс стоимости строительства в Грузии продолжает повышаться, и за октябрь 2025 года он вырос на 0,3% по сравнению с сентябрем. Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на стройматериалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мераб болквадзе