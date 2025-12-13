https://sputnik-georgia.ru/20251213/v-gruzii-prodolzhayut-vydvoryat-nelegalov--novye-dannye-296189256.html

В Грузии продолжают выдворять нелегалов – новые данные

В Грузии продолжают выдворять нелегалов – новые данные

Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал 28 иностранцев, находившихся в стране нелегально, сообщили в ведомстве. В частности, из страны выдворили граждан Ирана, Индии, Нигерии, Туркменистана, Пакистана, Непала, Сьера-Леоне, Бангладеш, Иордании, Эфиопии и Афганистана. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запретили въезд в страну. С начала года из страны выдворили уже более 1 тысячи нелегалов. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. По новым правилам, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари ($370), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране нелегально от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари ($740), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет. За нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари ($1 111), вместо 360 лари ($133), с запретом въезда в страну в течение трех лет. Содействие нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

