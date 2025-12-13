https://sputnik-georgia.ru/20251213/veter-sneg-i-shtorm-sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-296187701.html

Ветер, снег и шторм: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

13.12.2025

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Метеорологи Национального агентства по охране окружающей среды сообщают, что 13 и 14 декабря в большей части Грузии ожидаются сильные западные ветры, в море возможен шторм силой 4-5 баллов. Так, согласно данным агентства, до утра 14 декабря в Грузии (в основном в западной части страны) ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах страны – снег, местами сильный, туман, метели и обледенение дорог. "13-14 декабря в большей части страны будут дуть сильные западные ветры, в море возможен шторм силой 4-5 баллов. Из-за ожидаемого сильного снегопада, плохой видимости, метелей и рыхлого льда движение на некоторых участках дорог может быть ограничено. Уровень опасности средний", – говорится в опубликованной информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

