Борьба с наркопреступлениями в Грузии – в столице задержаны иностранцы

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – в столице задержаны иностранцы

В ходе обысков жилых домов и автомобилей задержанных, а также в рамках следственного эксперимента полиция изъяла особо крупные партии различных наркотических...

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Пять человек, среди них иностранные граждане, задержаны в Тбилиси по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, сообщили в Министерстве внутренних дел. Двое из задержанных были судимы ранее. Возраст обвиняемых – от 22 до 61 года. В ходе обысков жилых домов и автомобилей задержанных, а также в рамках следственного эксперимента полиция изъяла особо крупные партии различных наркотических веществ, предназначенных для сбыта. В их числе – метадон, альфа-PVP, тетрагидроканнабинол и высушенная марихуана. Кроме того, в квартире одного из задержанных были обнаружены и изъяты незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы. Расследование ведется по статьям 260, 260¹ и 236 Уголовного кодекса Грузии. Им грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

