https://sputnik-georgia.ru/20251214/dzyudoistka-iz-gruzii-vozglavila-mirovoy-reyting-v-svoey-vesovoy-kategorii-296198846.html

Дзюдоистка из Грузии возглавила мировой рейтинг в своей весовой категории

Дзюдоистка из Грузии возглавила мировой рейтинг в своей весовой категории

Sputnik Грузия

Кроме Липартелиани, больше ни один представитель Грузии не смог занять первое место в мировом рейтинге дзюдоистов 14.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-14T11:12+0400

2025-12-14T11:12+0400

2025-12-14T11:25+0400

спорт

грузия

новости

гурам тушишвили

лаша бекаури

тато григалашвили

международная федерация дзюдо

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0f/293770136_0:63:1441:873_1920x0_80_0_0_0a7570483db524e42ed5b3391edb2b83.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани завершила 2025 год на первом месте в мировом рейтинге среди женщин в весовой категории до 57 кг. Липартелиани набрала 5 751 рейтинговый балл, опередив обладательницу второго места на 690 баллов. В 2025 году она впервые выиграла чемпионат мира, проходивший в Будапеште в июне. Липартелиани стала первой дзюдоисткой из Грузии, которая принесла сборной золотую медаль мирового первенства. Кроме Липартелиани, больше ни один представитель Грузии не смог занять первое место в мировом рейтинге дзюдоистов. Так выглядят результаты других дзюдоистов, попавших в первую десятку, в своих весовых категориях: Гурам Тушишвили (+100 кг) – второе место; Лаша Бекаури (90 кг) – четвертое место; Тато Григалашвили (81 кг) – четвертое место; Георгий Сардалашвили (60 кг) – седьмое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, гурам тушишвили, лаша бекаури, тато григалашвили, международная федерация дзюдо