https://sputnik-georgia.ru/20251214/dzyudoistka-iz-gruzii-vozglavila-mirovoy-reyting-v-svoey-vesovoy-kategorii-296198846.html
Дзюдоистка из Грузии возглавила мировой рейтинг в своей весовой категории
Дзюдоистка из Грузии возглавила мировой рейтинг в своей весовой категории
Sputnik Грузия
Кроме Липартелиани, больше ни один представитель Грузии не смог занять первое место в мировом рейтинге дзюдоистов 14.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-14T11:12+0400
2025-12-14T11:12+0400
2025-12-14T11:25+0400
спорт
грузия
новости
гурам тушишвили
лаша бекаури
тато григалашвили
международная федерация дзюдо
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0f/293770136_0:63:1441:873_1920x0_80_0_0_0a7570483db524e42ed5b3391edb2b83.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани завершила 2025 год на первом месте в мировом рейтинге среди женщин в весовой категории до 57 кг. Липартелиани набрала 5 751 рейтинговый балл, опередив обладательницу второго места на 690 баллов. В 2025 году она впервые выиграла чемпионат мира, проходивший в Будапеште в июне. Липартелиани стала первой дзюдоисткой из Грузии, которая принесла сборной золотую медаль мирового первенства. Кроме Липартелиани, больше ни один представитель Грузии не смог занять первое место в мировом рейтинге дзюдоистов. Так выглядят результаты других дзюдоистов, попавших в первую десятку, в своих весовых категориях: Гурам Тушишвили (+100 кг) – второе место; Лаша Бекаури (90 кг) – четвертое место; Тато Григалашвили (81 кг) – четвертое место; Георгий Сардалашвили (60 кг) – седьмое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0f/293770136_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_5e336d8857c9ddc82a318fc441dae159.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, гурам тушишвили, лаша бекаури, тато григалашвили, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, гурам тушишвили, лаша бекаури, тато григалашвили, международная федерация дзюдо
Дзюдоистка из Грузии возглавила мировой рейтинг в своей весовой категории
11:12 14.12.2025 (обновлено: 11:25 14.12.2025)
Кроме Липартелиани, больше ни один представитель Грузии не смог занять первое место в мировом рейтинге дзюдоистов
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани завершила 2025 год на первом месте в мировом рейтинге среди женщин в весовой категории до 57 кг.
Липартелиани набрала 5 751 рейтинговый балл, опередив обладательницу второго места на 690 баллов.
В 2025 году она впервые выиграла чемпионат мира, проходивший в Будапеште в июне. Липартелиани стала первой дзюдоисткой из Грузии, которая принесла сборной золотую медаль мирового первенства.
Кроме Липартелиани, больше ни один представитель Грузии не смог занять первое место в мировом рейтинге дзюдоистов.
Так выглядят результаты других дзюдоистов, попавших в первую десятку, в своих весовых категориях:
Гурам Тушишвили (+100 кг) – второе место;
Лаша Бекаури (90 кг) – четвертое место;
Тато Григалашвили (81 кг) – четвертое место;
Георгий Сардалашвили (60 кг) – седьмое место.