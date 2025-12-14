https://sputnik-georgia.ru/20251214/eskalatsiya-na-ukraine-vyrastet-v-sluchae-vykhoda-ssha-iz-peregovorov--lukashenko-296199000.html
Эскалация на Украине вырастет в случае выхода США из переговоров – Лукашенко
Белорусский лидер в интервью американскому телеканалу Newsmax TV также высказался о том, какие шаги еще предстоит сделать Минску и Вашингтону 14.12.2025, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США не должны самоустраняться от процесса урегулирования украинского конфликта, иначе эскалации не избежать.
Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV; интервьюером выступила Грета Конвей Ван Састерен в субботу в Минске, сообщил Sputnik Беларусь.
Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал анонсную видеонарезку коротких фрагментов интервью.
"Если американцы от этого (попыток разрешить конфликт – Sputnik) отойдут, эскалации не избежать", – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, когда получится завершить украинский конфликт.
Также в ролике опубликован фрагмент ответа белорусского президента на вопросы о Венесуэле.
"Вы не признали выборы в Венесуэле – да господь с вами! Венесуэльцы проводили выборы для своего народа, для себя", – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер высказался о том, какие шаги нужно сделать Минску и Вашингтону.
"Если вы (США – Sputnik) в 2020 году, организовав против нас атаку, проиграли, давайте спокойно, по-мужски будем двигаться дальше. Нужно договариваться", – сказал президент.
Грета Конвей Ван Састерен, которая брала интервью у белорусского президента, является супругой спецпосланника США по Беларуси Джона Коула. С ним Лукашенко проводил 12-13 декабря переговоры во Дворце Независимости.