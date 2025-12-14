https://sputnik-georgia.ru/20251214/eskalatsiya-na-ukraine-vyrastet-v-sluchae-vykhoda-ssha-iz-peregovorov--lukashenko-296199000.html

Эскалация на Украине вырастет в случае выхода США из переговоров – Лукашенко

Эскалация на Украине вырастет в случае выхода США из переговоров – Лукашенко

14.12.2025

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США не должны самоустраняться от процесса урегулирования украинского конфликта, иначе эскалации не избежать.Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV; интервьюером выступила Грета Конвей Ван Састерен в субботу в Минске, сообщил Sputnik Беларусь.Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал анонсную видеонарезку коротких фрагментов интервью.Также в ролике опубликован фрагмент ответа белорусского президента на вопросы о Венесуэле."Вы не признали выборы в Венесуэле – да господь с вами! Венесуэльцы проводили выборы для своего народа, для себя", – сказал Лукашенко.Белорусский лидер высказался о том, какие шаги нужно сделать Минску и Вашингтону.Грета Конвей Ван Састерен, которая брала интервью у белорусского президента, является супругой спецпосланника США по Беларуси Джона Коула. С ним Лукашенко проводил 12-13 декабря переговоры во Дворце Независимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

