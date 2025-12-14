https://sputnik-georgia.ru/20251214/gruzino-izrailskiy-biznes-forum-otkryvaetsya-v-tbilisi-296202531.html
Грузино-израильский бизнес-форум открывается в Тбилиси
Грузино-израильский бизнес-форум открывается в Тбилиси
Участники форума подведут итоги экономических и деловых связей между Грузией и Израилем 14.12.2025
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Бизнес-форум, посвященный 35-летию сотрудничества Грузии, Израиля и мирового еврейства "Неделя Израиля" открылся в воскресенье в Тбилиси, сообщили организаторы мероприятия. Среди гостей форума представители обеих стран, мэры городов, представители международных организаций и около 100 бизнесменов. Участники форума подведут итоги экономических и деловых связей между Грузией и Израилем, обсудят планы развития туристического сектора между двумя странами и новые проекты в туристической индустрии, а также представят Библейский маршрут еврейского культурного наследия, реализуемый под эгидой Совета Европы и начинающийся в Грузии.Церемония откроется зажжением ханукальной свечи еврейского праздника. По словам главы Грузинско-израильской торговой палаты и основателя "Israel House" Ицика Моше, бизнес-форум является подведением итогов 35-летней работы и своего рода подготовкой к будущему совместными усилиями. На бизнес-форуме будет подписано несколько совместных проектов. Израильские гости проведут несколько встреч в рамках своего визита, посетят туристические достопримечательности, созданные при израильских инвестициях. Организатор мероприятия – Грузино-израильская бизнес-палата. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. После этого страны активно сотрудничают в различных сферах и в разных форматах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
22:16 14.12.2025 (обновлено: 22:43 14.12.2025)
Участники форума подведут итоги экономических и деловых связей между Грузией и Израилем
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Бизнес-форум, посвященный 35-летию сотрудничества Грузии, Израиля и мирового еврейства "Неделя Израиля" открылся в воскресенье в Тбилиси, сообщили организаторы мероприятия.
Среди гостей форума представители обеих стран, мэры городов, представители международных организаций и около 100 бизнесменов.
Участники форума подведут итоги экономических и деловых связей между Грузией и Израилем, обсудят планы развития туристического сектора между двумя странами и новые проекты в туристической индустрии, а также представят Библейский маршрут еврейского культурного наследия, реализуемый под эгидой Совета Европы и начинающийся в Грузии.
Церемония откроется зажжением ханукальной свечи еврейского праздника.
В рамках бизнес-форума пройдут панельные дискуссии и мастер-классы по различным темам, в том числе: перспективы увеличения числа туристов из стран Восточной Европы в Израиль и укрепление двустороннего туризма.
По словам главы Грузинско-израильской торговой палаты и основателя "Israel House" Ицика Моше, бизнес-форум является подведением итогов 35-летней работы и своего рода подготовкой к будущему совместными усилиями.
На бизнес-форуме будет подписано несколько совместных проектов. Израильские гости проведут несколько встреч в рамках своего визита, посетят туристические достопримечательности, созданные при израильских инвестициях.
Организатор мероприятия – Грузино-израильская бизнес-палата.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. После этого страны активно сотрудничают в различных сферах и в разных форматах.