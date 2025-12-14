https://sputnik-georgia.ru/20251214/import-zolotykh-slitkov-v-gruziyu-osvobodyat-ot-nds--prichiny-296194007.html

Импорт золотых слитков в Грузию освободят от НДС – причины

Причиной принятия поправок Минфин называет желание превратить Грузию в региональный золотой хаб 14.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламент Грузии до конца следующей недели примет поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от уплаты НДС поставок и импорта инвестиционного золота. "Инвестиционное золото" – это золотой слиток или пластина пробы не менее 995/1000, а также золотые монеты из золота пробы не менее 900/1000, выпущенные после 1800 года и используемые или использовавшиеся в стране выпуска в качестве денежного средства. Причиной принятия поправок Минфин называет желание превратить Грузию в региональный золотой хаб. Ведомство также ожидает, что отмена НДС на импорт и поставку золота будет способствовать привлечению иностранного капитала в страну. По мнению Минфина Грузии, после отмены НДС повысится конкурентоспособность грузинского рынка на региональном уровне, что увеличит мотивацию для ввоза, хранения и реэкспорта инвестиционного золота. В 2023-2024 годах стоимость импортированного инвестиционного золота составила около 194 500 лари, а сумма, уплаченная в бюджет в виде НДС, составила около 35 000 лари. В Грузии торговля золотыми слитками и монетами инвестиционной категории значительно активизировалась за последние два года. Согласно существующей статистике, в 2024 году Национальный банк продал 2 384 единицы золотых слитков на сумму 429 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

