https://sputnik-georgia.ru/20251214/import-zolotykh-slitkov-v-gruziyu-osvobodyat-ot-nds--prichiny-296194007.html
Импорт золотых слитков в Грузию освободят от НДС – причины
Импорт золотых слитков в Грузию освободят от НДС – причины
Sputnik Грузия
Причиной принятия поправок Минфин называет желание превратить Грузию в региональный золотой хаб 14.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-14T10:06+0400
2025-12-14T10:06+0400
2025-12-14T10:06+0400
золото
экономика
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0e/248968893_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_a911f1746bfbc647d90861c5493a928a.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламент Грузии до конца следующей недели примет поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от уплаты НДС поставок и импорта инвестиционного золота. "Инвестиционное золото" – это золотой слиток или пластина пробы не менее 995/1000, а также золотые монеты из золота пробы не менее 900/1000, выпущенные после 1800 года и используемые или использовавшиеся в стране выпуска в качестве денежного средства. Причиной принятия поправок Минфин называет желание превратить Грузию в региональный золотой хаб. Ведомство также ожидает, что отмена НДС на импорт и поставку золота будет способствовать привлечению иностранного капитала в страну. По мнению Минфина Грузии, после отмены НДС повысится конкурентоспособность грузинского рынка на региональном уровне, что увеличит мотивацию для ввоза, хранения и реэкспорта инвестиционного золота. В 2023-2024 годах стоимость импортированного инвестиционного золота составила около 194 500 лари, а сумма, уплаченная в бюджет в виде НДС, составила около 35 000 лари. В Грузии торговля золотыми слитками и монетами инвестиционной категории значительно активизировалась за последние два года. Согласно существующей статистике, в 2024 году Национальный банк продал 2 384 единицы золотых слитков на сумму 429 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0e/248968893_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bb5e24cd4979329931a4e04da30edb95.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
золото, экономика, грузия, новости
золото, экономика, грузия, новости
Импорт золотых слитков в Грузию освободят от НДС – причины
Причиной принятия поправок Минфин называет желание превратить Грузию в региональный золотой хаб
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламент Грузии до конца следующей недели примет поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от уплаты НДС поставок и импорта инвестиционного золота.
"Инвестиционное золото" – это золотой слиток или пластина пробы не менее 995/1000, а также золотые монеты из золота пробы не менее 900/1000, выпущенные после 1800 года и используемые или использовавшиеся в стране выпуска в качестве денежного средства.
Причиной принятия поправок Минфин называет желание превратить Грузию в региональный золотой хаб. Ведомство также ожидает, что отмена НДС на импорт и поставку золота будет способствовать привлечению иностранного капитала в страну.
"Существующий режим обложения НДС инвестиционного золота ослабляет потенциал Грузии как регионального золотого хаба и препятствует импорту товаров с инвестиционной целью", – говорится в заявлении.
По мнению Минфина Грузии, после отмены НДС повысится конкурентоспособность грузинского рынка на региональном уровне, что увеличит мотивацию для ввоза, хранения и реэкспорта инвестиционного золота.
"Освобождение инвестиционного золота от НДС фактически уравняет его с режимом налогообложения других финансовых активов/инструментов (например, ценных бумаг), что будет способствовать стабильному развитию финансового рынка", – поясняет ведомство.
В 2023-2024 годах стоимость импортированного инвестиционного золота составила около 194 500 лари, а сумма, уплаченная в бюджет в виде НДС, составила около 35 000 лари.
В Грузии торговля золотыми слитками и монетами инвестиционной категории значительно активизировалась за последние два года. Согласно существующей статистике, в 2024 году Национальный банк продал 2 384 единицы золотых слитков на сумму 429 миллионов лари.