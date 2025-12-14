https://sputnik-georgia.ru/20251214/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-dekabrya-2025-296186123.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 декабря 2025

По православному церковному календарю 14 декабря отмечают день памяти святых Наума, Филарета, Анания и других 14.12.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк НаумПо церковному календарю 14 декабря поминают пророка Наума, одного из 12 малых пророков, жившего в VII веке до Рождества Христова.Родом будущий святой был из села Елкоша (Галилея). Обстоятельства жизни пророка, который умер на 45-м году жизни, неизвестны.Пророк предсказал гибель ассирийского города Ниневии за разрушение Израильского царства, беззакония и за поношения Бога ассирийским царем Сеннахиримом.Филарет МилостивыйПо церковному календарю 14 декабря поминают праведного Филарета Милостивого, жившего в VIII веке.Родился будущий святой в знатной и богатой семье в селении Амнии Пафлагонской области (Малая Азия). Став взрослым, Филарет женился на знатной и богатой Феозве, которая родила ему двух детей. Но богатство Филарета не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, он прославился добродетелью и заботой о нищих.Как-то арабы, напав на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. Последнее, что у него осталось, он также раздал бедным. И Господь воздал Филарету за его милосердие. Когда он отдал последнюю меру пшеницы, старый друг прислал ему 40 мер, а после того, как он отдал нищему теплую одежду, богатство к нему вернулось.Византийская императрица Ирина (797-802) как раз в это время искала невесту для сына, будущего соправителя Константина Багрянородного (780-797). С этой целью послов разослали по всей империи. Посетили они и дом Филарета, которому соседи принесли все для богатого пира.Вместе с 10 красивейшими девушками послы отобрали и внучку Филарета Марию, которая соперниц превзошла добротой, скромностью и стала царицей, а Константин Багрянородный одарил Филарета щедро. Так вернулись к святому слава и богатство, а он как и прежде щедро раздавал милостыню, устраивал для нищих трапезы и сам служил им.Слуге он приказал сделать три ящика и наполнить их по отдельности медными, серебряными и золотыми монетами. Из первого ящика получали милостыню те, кто лицемерно выманивал деньги, из второго – лишившиеся средств, а из третьего – совсем неимущие.Так в смирении и нищелюбии святой достиг 90 лет. Он скончался в 792 году.Анания ПерсиянинПо церковному календарю 14 декабря поминают преподобного Анания Персиянина, пострадавшего за веру.Персия когда-то была одним из центров христианства. По преданию, проповедовали там два апостола – Фома и Фаддей. Христианство в Персии могло даже стать государственной религией в первой четверти III века, но власть предпочла зороастризм и христиан стали преследовать.Персидские исповедники и мученики прославили веру своими подвигами. Одним из первых стал Анания Персиянин, живший в городе Арбеле (ныне Эрбиле). Святой с радостью принял смерть за веру.ИмениныПо церковному календарю 14 декабря именины отмечают Антон, Наум, Дмитрий и Порфирий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

