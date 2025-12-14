https://sputnik-georgia.ru/20251214/prezident-gruzii-poblagodaril-organizatorov-detskogo-konkursa-evrovidenie-v-tbilisi-296202310.html
Президент Грузии поблагодарил организаторов детского конкурса "Евровидение" в Тбилиси
Президент Грузии поблагодарил организаторов детского конкурса "Евровидение" в Тбилиси
Организаторами детского конкурса песни "Евровидение-2025" выступили Министерство культуры Грузии, правительственная программа Starring Georgia и Общественный... 14.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузия внесла свой вклад и достойно провела детский конкурс песни "Евровидение" в Тбилиси, заявил президент Михаил Кавелашвили в ходе своего выступления. Грузия во второй раз приняла детский конкурс песни "Евровидение" 13 декабря. Победительницей детского конкурса песни стала конкурсантка из Франции. Представительница Грузии Анита Абгарян заняла третье место. На втором – конкурсантка из Украины. Организаторами детского конкурса песни "Евровидение-2025" выступили Министерство культуры Грузии, правительственная программа Starring Georgia и Общественный вещатель Грузии. Грузия и Франция являются самыми успешными странами в истории Детского Евровидения, победившими на конкурсе четыре раза.
21:07 14.12.2025 (обновлено: 21:34 14.12.2025)
Организаторами детского конкурса песни "Евровидение-2025" выступили Министерство культуры Грузии, правительственная программа Starring Georgia и Общественный вещатель Грузии
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузия внесла свой вклад и достойно провела детский конкурс песни "Евровидение" в Тбилиси, заявил президент Михаил Кавелашвили в ходе своего выступления.
Грузия во второй раз приняла детский конкурс песни "Евровидение" 13 декабря. Победительницей детского конкурса песни стала конкурсантка из Франции. Представительница Грузии Анита Абгарян заняла третье место. На втором – конкурсантка из Украины.
"Большое спасибо всем, кто принимал участие в организации этого замечательного мероприятия. Действительно, наша страна внесла свой вклад и достойно провела детский конкурс песни "Евровидение", – сказал Кавелашвили.
Организаторами детского конкурса песни "Евровидение-2025" выступили Министерство культуры Грузии, правительственная программа Starring Georgia и Общественный вещатель Грузии.
Грузия и Франция являются самыми успешными странами в истории Детского Евровидения, победившими на конкурсе четыре раза.