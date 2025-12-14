https://sputnik-georgia.ru/20251214/prezident-gruzii-poblagodaril-organizatorov-detskogo-konkursa-evrovidenie-v-tbilisi-296202310.html

Президент Грузии поблагодарил организаторов детского конкурса "Евровидение" в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузия внесла свой вклад и достойно провела детский конкурс песни "Евровидение" в Тбилиси, заявил президент Михаил Кавелашвили в ходе своего выступления. Грузия во второй раз приняла детский конкурс песни "Евровидение" 13 декабря. Победительницей детского конкурса песни стала конкурсантка из Франции. Представительница Грузии Анита Абгарян заняла третье место. На втором – конкурсантка из Украины. Организаторами детского конкурса песни "Евровидение-2025" выступили Министерство культуры Грузии, правительственная программа Starring Georgia и Общественный вещатель Грузии. Грузия и Франция являются самыми успешными странами в истории Детского Евровидения, победившими на конкурсе четыре раза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

