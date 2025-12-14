https://sputnik-georgia.ru/20251214/sazhat-vinograd-v-gruzii-mozhno-budet-tolko-po-razresheniyu--usloviya-296146838.html
Сажать виноград в Грузии можно будет только по разрешению – условия
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламент Грузии до конца осенней сессии примет поправки в закон "О лозе и вине", согласно которым для разбивки виноградника в производственных целях потребуется разрешение. Разрешение будет выдавать Национальное агентство вина, и новые виноградники будут закладываться только на его основании. Кроме того, все винодельческие компании будут обязаны вести учет технологических процессов и уведомлять о них агентство. Это коснется в том числе и тех производителей вина, объем реализации продукции которых не превышает 1 500 литров в год. Кроме того, из закона исключается норма, согласно которой при производстве вина и спиртных напитков для наименования места происхождения допускается использование до 15% винограда, выращенного в другой подзоне или микрозоне той же зоны виноградарства, из того же сорта винограда либо из другого сорта того же цвета, рекомендованного для соответствующей зоны виноградарства.Правительство поясняет, что из-за роста площадей виноградников и урожайности качество продукции с охраняемым наименованием можно гарантировать только тогда, когда вино и спиртные напитки производятся исключительно из винограда, выращенного в строго указанной для них микрозоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Сажать виноград в Грузии можно будет только по разрешению – условия
Правительство Грузии объясняет данную законодательную инициативу необходимостью укрепить систему защиты и контроля качества винограда, выращиваемого в стране, а также всей продукции, производимой из него
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Парламент Грузии до конца осенней сессии примет поправки в закон "О лозе и вине", согласно которым для разбивки виноградника в производственных целях потребуется разрешение.
Разрешение будет выдавать Национальное агентство вина, и новые виноградники будут закладываться только на его основании.
Кроме того, все винодельческие компании будут обязаны вести учет технологических процессов и уведомлять о них агентство. Это коснется в том числе и тех производителей вина, объем реализации продукции которых не превышает 1 500 литров в год.
Кроме того, из закона исключается норма, согласно которой при производстве вина и спиртных напитков для наименования места происхождения допускается использование до 15% винограда, выращенного в другой подзоне или микрозоне той же зоны виноградарства, из того же сорта винограда либо из другого сорта того же цвета, рекомендованного для соответствующей зоны виноградарства.
Правительство поясняет, что из-за роста площадей виноградников и урожайности качество продукции с охраняемым наименованием можно гарантировать только тогда, когда вино и спиртные напитки производятся исключительно из винограда, выращенного в строго указанной для них микрозоне.