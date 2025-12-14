Грузия
Сборная Грузии по фигурному катанию выступит в командном турнире Олимпиады-2026
Сборная Грузии по фигурному катанию выступит в командном турнире Олимпиады-2026
Лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская сборная по фигурному катанию примет участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане с 6 по 22 февраля. Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально опубликовала список участников командных соревнований на Олимпийских играх в Милане. Помимо Грузии, в турнире примут участие США, Япония, Италия, Канада, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша. Кроме того, лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде. Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх пройдут с 6 по 8 февраля, а индивидуальные – с 9 по 19 февраля.
Сборная Грузии по фигурному катанию выступит в командном турнире Олимпиады-2026

© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaФигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава победили на этапе Гран-при NHK Trophy
Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава победили на этапе Гран-при NHK Trophy - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2025
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться
Лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская сборная по фигурному катанию примет участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане с 6 по 22 февраля.
Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально опубликовала список участников командных соревнований на Олимпийских играх в Милане. Помимо Грузии, в турнире примут участие США, Япония, Италия, Канада, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша.

Грузию на Олимпийских играх будут представлять Ника Эгадзе (мужчины), Анастасия Губанова (женщины), Лука Берулава – Анастасия Метелкина (спортивные пары) и Диана Дэвис – Глеб Смолкин (танцы на льду).

Кроме того, лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде.
Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх пройдут с 6 по 8 февраля, а индивидуальные – с 9 по 19 февраля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
