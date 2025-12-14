https://sputnik-georgia.ru/20251214/sbornaya-gruzii-po-figurnomu-kataniyu-vystupit-v-komandnom-turnire-olimpiady-2026-296202682.html

Сборная Грузии по фигурному катанию выступит в командном турнире Олимпиады-2026

Сборная Грузии по фигурному катанию выступит в командном турнире Олимпиады-2026

Sputnik Грузия

Лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде 14.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-14T23:23+0400

2025-12-14T23:23+0400

2025-12-14T23:23+0400

спорт

грузия

новости

ника эгадзе

анастасия губанова

олимпийские игры

фигурное катание

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/09/290811747_96:0:1020:520_1920x0_80_0_0_d6b0294182fd8948cbacea492a92bb02.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская сборная по фигурному катанию примет участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане с 6 по 22 февраля. Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально опубликовала список участников командных соревнований на Олимпийских играх в Милане. Помимо Грузии, в турнире примут участие США, Япония, Италия, Канада, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша. Кроме того, лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде. Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх пройдут с 6 по 8 февраля, а индивидуальные – с 9 по 19 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, ника эгадзе, анастасия губанова, олимпийские игры, фигурное катание