Сборная Грузии по фигурному катанию выступит в командном турнире Олимпиады-2026
Сборная Грузии по фигурному катанию выступит в командном турнире Олимпиады-2026
14.12.2025
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская сборная по фигурному катанию примет участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане с 6 по 22 февраля. Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально опубликовала список участников командных соревнований на Олимпийских играх в Милане. Помимо Грузии, в турнире примут участие США, Япония, Италия, Канада, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша. Кроме того, лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде. Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх пройдут с 6 по 8 февраля, а индивидуальные – с 9 по 19 февраля.
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинская сборная по фигурному катанию примет участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане с 6 по 22 февраля.
Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально опубликовала список участников командных соревнований на Олимпийских играх в Милане. Помимо Грузии, в турнире примут участие США, Япония, Италия, Канада, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша.
Грузию на Олимпийских играх будут представлять Ника Эгадзе (мужчины), Анастасия Губанова (женщины), Лука Берулава – Анастасия Метелкина (спортивные пары) и Диана Дэвис – Глеб Смолкин (танцы на льду).
Кроме того, лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде.
Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх пройдут с 6 по 8 февраля, а индивидуальные – с 9 по 19 февраля.