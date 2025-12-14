https://sputnik-georgia.ru/20251214/sbornaya-gruzii-po-futbolu-v-marte-2026-goda-sygraet-dva-tovarischeskikh-matcha-296200610.html

Сборная Грузии по футболу в марте 2026 года сыграет два товарищеских матча

Сборная Грузии по футболу в марте 2026 года сыграет два товарищеских матча

Sputnik Грузия

14.12.2025

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Сборная Грузии в марте 2026 года во время международного перерыва сыграет два товарищеских матча с командами Израиля и Литвы, сообщили в Федерации футбола.Мартовские товарищеские матчи – это часть подготовительного этапа к Лиге наций УЕФА 2026/27. Турнир начнется в сентябре. В Тбилиси 26 марта Грузия примет Израиль, а 29 марта команда Вилли Саньоля встретится со сборной Литвы в Каунасе. Что касается Лиги наций, то сборная Грузии будет выступать в дивизионе В. Имена будущих соперников объявят на жеребьевке 12 февраля в Брюсселе. Отборочный этап чемпионата мира 2026 года, который закончился в ноябре, сборная Грузии завершила на предпоследнем месте в группе Е с 3 очками. Подопечные Вилли Саньоля одержали лишь одну домашнюю победу над сборной Болгарии в сентябре. Напрямую на чемпионат мира из группы квалифицировалась Испания, а Турции предстоят стыковые матчи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

