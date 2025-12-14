Грузия
Сборная Грузии по футболу в марте 2026 года сыграет два товарищеских матча
Сборная Грузии по футболу в марте 2026 года сыграет два товарищеских матча
Мартовские товарищеские матчи – это часть подготовительного этапа к Лиге наций УЕФА 2026/27
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Сборная Грузии в марте 2026 года во время международного перерыва сыграет два товарищеских матча с командами Израиля и Литвы, сообщили в Федерации футбола.Мартовские товарищеские матчи – это часть подготовительного этапа к Лиге наций УЕФА 2026/27. Турнир начнется в сентябре. В Тбилиси 26 марта Грузия примет Израиль, а 29 марта команда Вилли Саньоля встретится со сборной Литвы в Каунасе. Что касается Лиги наций, то сборная Грузии будет выступать в дивизионе В. Имена будущих соперников объявят на жеребьевке 12 февраля в Брюсселе. Отборочный этап чемпионата мира 2026 года, который закончился в ноябре, сборная Грузии завершила на предпоследнем месте в группе Е с 3 очками. Подопечные Вилли Саньоля одержали лишь одну домашнюю победу над сборной Болгарии в сентябре. Напрямую на чемпионат мира из группы квалифицировалась Испания, а Турции предстоят стыковые матчи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, израиль, литва, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сборная Грузии по футболу в марте 2026 года сыграет два товарищеских матча

Мартовские товарищеские матчи – это часть подготовительного этапа к Лиге наций УЕФА 2026/27
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Сборная Грузии в марте 2026 года во время международного перерыва сыграет два товарищеских матча с командами Израиля и Литвы, сообщили в Федерации футбола.
Мартовские товарищеские матчи – это часть подготовительного этапа к Лиге наций УЕФА 2026/27. Турнир начнется в сентябре.
В Тбилиси 26 марта Грузия примет Израиль, а 29 марта команда Вилли Саньоля встретится со сборной Литвы в Каунасе.
Что касается Лиги наций, то сборная Грузии будет выступать в дивизионе В. Имена будущих соперников объявят на жеребьевке 12 февраля в Брюсселе.
Отборочный этап чемпионата мира 2026 года, который закончился в ноябре, сборная Грузии завершила на предпоследнем месте в группе Е с 3 очками. Подопечные Вилли Саньоля одержали лишь одну домашнюю победу над сборной Болгарии в сентябре.
Напрямую на чемпионат мира из группы квалифицировалась Испания, а Турции предстоят стыковые матчи.
