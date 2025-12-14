Сильный ветер нанес ущерб жителям нескольких регионов Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251214/silnyy-veter-nanes-uscherb-zhitelyam-neskolkikh-regionov-gruzii-296201564.html
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Сильный ветер нанес ущерб нескольким муниципалитетам в Кахети и Шида Картли сорваны крыши с жилых домов, вырваны деревья с корнем и оборваны опоры линий электропередач.
Наиболее всего в Кахети пострадал Телавский район. Представители местных властей находятся в зоне бедствия. На месте работает специальная комиссия, и после оценки ущерба будет принято решение о помощи пострадавшему населению.
В регионе по-прежнему сохраняется неблагоприятная погода.
С последствиями сильного ветра борются также в Хашури и селах муниципалитета. Оборваны линии электропередач, повалены деревья, с домов сорваны крыши и повреждены автомобили.
По словам представителей мэрии, на месте происшествия мобилизованы все соответствующие службы, а также работает горячая линия.
"Сложные метеорологические условия в результате сильного ветра вызвали определенные проблемы в городе Хашури и селах муниципалитета. Повреждены крыши жилых домов, оборваны линии электропередач, в нескольких местах упали деревья", – говорится в опубликованной мэрией информации.
Для оперативного оказания помощи гражданам в муниципалитете работает горячая линия – 0368 24 15 02.
Сильный ветер сохранится на большей части территории Грузии до 15 декабря.