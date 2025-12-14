https://sputnik-georgia.ru/20251214/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-svobodno-dlya-bolshegruzov-296200219.html
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для большегрузов
Sputnik Грузия
Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены 13 декабря 14.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-14T13:25+0400
2025-12-14T13:25+0400
2025-12-14T13:25+0400
грузия
новости
погода
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/08/286195071_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5710c835b6facbbf44d83643e362a871.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены 13 декабря из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/08/286195071_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_ae5077ae6f23894bcac8ce48d4da9478.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для большегрузов
Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены 13 декабря
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены 13 декабря из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.