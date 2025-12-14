https://sputnik-georgia.ru/20251214/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-svobodno-dlya-bolshegruzov-296200219.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для большегрузов

Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены 13 декабря

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены 13 декабря из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

