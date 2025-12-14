https://sputnik-georgia.ru/20251214/vlasti-gruzii-budut-uluchshat-dorogu-v-napravlenii-rossii-296157412.html

Власти Грузии будут улучшать дорогу в направлении России

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Правительство Грузии планирует модернизировать еще один участок трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Согласно проекту, власти планируют изменить участок трассы от Цицамури до Жинвали и превратить его в четырехполосную магистраль. Также в планах и ремонт участка Ананури-Пасанаури протяженностью 19 километров. На данный момент в активной стадии строительства находится 24-километровый участок магистрали, ведущей к границе России, – Коби-Квешети, стоимость которого достигает 1,2 миллиарда лари. Завершение строительства дороги планируется в 2028 году, что связано со сложностями строительства самого длинного в стране 466-метрового арочного моста. Также на трассе уже прорыт 9-километровый тоннель, и в настоящее время осуществляется его внутренняя облицовка. Также в стадии строительства находится 4,5-километровый участок дороги Степанцминда-Гвелети, где строятся эстакада длиной 2 километра и тоннели длиной 846 и 460 метров. На завершающем этапе находится проектирование объездной дороги вокруг Степанцминда протяженностью 4,1 километра, после чего министерство объявит международный тендер на ее строительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

