https://sputnik-georgia.ru/20251215/bank-rossii-podal-isk-protiv-euroclear-iz-za-zamorozhennykh-aktivov-296208701.html
Банк России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов
Банк России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов
Sputnik Грузия
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили у себя российские активы, из них более 200 миллиардов находятся в ЕС 15.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-15T14:54+0400
2025-12-15T14:54+0400
2025-12-15T14:54+0400
россия
в мире
политика
москва
украина
киев
еврокомиссия
g7
мид россии
центральный банк росси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264894587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b2d0c83006ed94d9ca3fe89becbcaa08.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Поступил в суд иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы, об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.Иск пока не принят к рассмотрению.По текущему курсу указанная сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов. Она складывается из суммы заблокированных активов и упущенной выгоды.В случае продвижения инициатив Евросоюза Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов.Помимо того, Банк России оспорит любые действия ЕК, которые влекут несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.Российские активыПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России – примерно на 300 миллиардов евро. Из этой суммы свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в том числе 180 миллиардов – на счетах бельгийской Euroclear.Еврокомиссия в последнее время пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование российских активов для помощи Киеву. Обсуждается сумма в размере от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро – в виде кредита, который Украина должна будет условно вернуть после окончания конфликта.Москва неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством. В Кремле заявляли о том, что возможное изъятие заблокированных российских активов повлечет череду негативных последствий: от падения доверия к Еврозоне до обвала евро.В МИД России заявили, что легального способа отъема денег России не существует. Москва даст адекватный ответ, если активы России передадут Киеву.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264894587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3f99f3f9eddae2cade07e9a1d8d2b01.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, москва, украина, киев, еврокомиссия, g7, мид россии, центральный банк росси
россия, в мире, политика, москва, украина, киев, еврокомиссия, g7, мид россии, центральный банк росси
Банк России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили у себя российские активы, из них более 200 миллиардов находятся в ЕС
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Поступил в суд иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы, об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.
Иск пока не принят к рассмотрению.
По текущему курсу указанная сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов. Она складывается из суммы заблокированных активов и упущенной выгоды.
Банк России также опубликовал заявление относительно планов Еврокомиссии по использованию российских активов. По мнению регулятора, эти планы незаконны, противоречат международному праву и нарушают суверенный иммунитет активов.
В случае продвижения инициатив Евросоюза Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов.
Помимо того, Банк России оспорит любые действия ЕК, которые влекут несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России – примерно на 300 миллиардов евро. Из этой суммы свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в том числе 180 миллиардов – на счетах бельгийской Euroclear.
Еврокомиссия в последнее время пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование российских активов для помощи Киеву. Обсуждается сумма в размере от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро – в виде кредита, который Украина должна будет условно вернуть после окончания конфликта.
Москва неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством. В Кремле заявляли о том, что возможное изъятие заблокированных российских активов повлечет череду негативных последствий: от падения доверия к Еврозоне до обвала евро.
В МИД России заявили, что легального способа отъема денег России не существует. Москва даст адекватный ответ, если активы России передадут Киеву.