Банк России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили у себя российские активы, из них более 200 миллиардов находятся в ЕС 15.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Поступил в суд иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы, об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.Иск пока не принят к рассмотрению.По текущему курсу указанная сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов. Она складывается из суммы заблокированных активов и упущенной выгоды.В случае продвижения инициатив Евросоюза Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов.Помимо того, Банк России оспорит любые действия ЕК, которые влекут несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.Российские активыПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России – примерно на 300 миллиардов евро. Из этой суммы свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в том числе 180 миллиардов – на счетах бельгийской Euroclear.Еврокомиссия в последнее время пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование российских активов для помощи Киеву. Обсуждается сумма в размере от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро – в виде кредита, который Украина должна будет условно вернуть после окончания конфликта.Москва неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством. В Кремле заявляли о том, что возможное изъятие заблокированных российских активов повлечет череду негативных последствий: от падения доверия к Еврозоне до обвала евро.В МИД России заявили, что легального способа отъема денег России не существует. Москва даст адекватный ответ, если активы России передадут Киеву.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

