Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251215/bank-rossii-podal-isk-protiv-euroclear-iz-za-zamorozhennykh-aktivov-296208701.html
Банк России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов
Банк России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов
Sputnik Грузия
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили у себя российские активы, из них более 200 миллиардов находятся в ЕС 15.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-15T14:54+0400
2025-12-15T14:54+0400
россия
в мире
политика
москва
украина
киев
еврокомиссия
g7
мид россии
центральный банк росси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264894587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b2d0c83006ed94d9ca3fe89becbcaa08.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Поступил в суд иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы, об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.Иск пока не принят к рассмотрению.По текущему курсу указанная сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов. Она складывается из суммы заблокированных активов и упущенной выгоды.В случае продвижения инициатив Евросоюза Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов.Помимо того, Банк России оспорит любые действия ЕК, которые влекут несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.Российские активыПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России – примерно на 300 миллиардов евро. Из этой суммы свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в том числе 180 миллиардов – на счетах бельгийской Euroclear.Еврокомиссия в последнее время пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование российских активов для помощи Киеву. Обсуждается сумма в размере от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро – в виде кредита, который Украина должна будет условно вернуть после окончания конфликта.Москва неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством. В Кремле заявляли о том, что возможное изъятие заблокированных российских активов повлечет череду негативных последствий: от падения доверия к Еврозоне до обвала евро.В МИД России заявили, что легального способа отъема денег России не существует. Москва даст адекватный ответ, если активы России передадут Киеву.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
москва
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264894587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3f99f3f9eddae2cade07e9a1d8d2b01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, в мире, политика, москва, украина, киев, еврокомиссия, g7, мид россии, центральный банк росси
россия, в мире, политика, москва, украина, киев, еврокомиссия, g7, мид россии, центральный банк росси

Банк России подал иск против Euroclear из-за замороженных активов

14:54 15.12.2025
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2025
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили у себя российские активы, из них более 200 миллиардов находятся в ЕС
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Поступил в суд иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы, об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.
Иск пока не принят к рассмотрению.
По текущему курсу указанная сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов. Она складывается из суммы заблокированных активов и упущенной выгоды.

Банк России также опубликовал заявление относительно планов Еврокомиссии по использованию российских активов. По мнению регулятора, эти планы незаконны, противоречат международному праву и нарушают суверенный иммунитет активов.

В случае продвижения инициатив Евросоюза Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов.
Помимо того, Банк России оспорит любые действия ЕК, которые влекут несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.

Российские активы

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России – примерно на 300 миллиардов евро. Из этой суммы свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в том числе 180 миллиардов – на счетах бельгийской Euroclear.
Еврокомиссия в последнее время пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование российских активов для помощи Киеву. Обсуждается сумма в размере от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро – в виде кредита, который Украина должна будет условно вернуть после окончания конфликта.
Москва неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством. В Кремле заявляли о том, что возможное изъятие заблокированных российских активов повлечет череду негативных последствий: от падения доверия к Еврозоне до обвала евро.
В МИД России заявили, что легального способа отъема денег России не существует. Москва даст адекватный ответ, если активы России передадут Киеву.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0