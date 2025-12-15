https://sputnik-georgia.ru/20251215/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-izyata-krupnaya-partiya-narkotikov-296205646.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: изъята крупная партия наркотиков
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: изъята крупная партия наркотиков
Sputnik Грузия
Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 15.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-15T15:55+0400
2025-12-15T15:55+0400
2025-12-15T15:55+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458103_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9ad79a28acd9bc84ff3b345b5c10fb6b.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 34-летнего жителя столицы по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе обыска в доме задержанного в поселке Поничала сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств, расфасованных в пакеты (297 упаковок) и подготовленных к продаже, а также 491 таблетку психотропного вещества. Следствие ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ". Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458103_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_c4f487673758ee66c7e8e3e4a6d9940c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: изъята крупная партия наркотиков
Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 34-летнего жителя столицы по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе обыска в доме задержанного в поселке Поничала сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств, расфасованных в пакеты (297 упаковок) и подготовленных к продаже, а также 491 таблетку психотропного вещества.
Следствие ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ".
Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.