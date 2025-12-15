https://sputnik-georgia.ru/20251215/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-izyata-krupnaya-partiya-narkotikov-296205646.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: изъята крупная партия наркотиков

15.12.2025

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 34-летнего жителя столицы по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе обыска в доме задержанного в поселке Поничала сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств, расфасованных в пакеты (297 упаковок) и подготовленных к продаже, а также 491 таблетку психотропного вещества. Следствие ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ". Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

