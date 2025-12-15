https://sputnik-georgia.ru/20251215/chislo-zanyatykh-v-biznes-sektore-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-296202984.html
Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные
Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в третьем квартале 2025 года в Грузии составило 814,7 тысячи человек, что на 3,3% больше, чем в июле-сентябре 2024 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" ("Грузстат").Из общего количества занятых 57% составляют мужчины, а 43% – женщины. Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 2% и составило 758 тысяч человек.Расходы на персонал в этот период составили 5,6 миллиарда лари, что на 13,1% больше аналогичного показателя за 2024 год.Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 420,9 лари, что на 230,8 лари больше, чем во втором квартале 2024 года. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 846,9 лари (+144,5 лари).Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий:В третьем квартале 2025 года в Грузии общий оборот предприятий достиг 64,7 миллиардов лари, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 25,4 миллиарда лари, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
