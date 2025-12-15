https://sputnik-georgia.ru/20251215/deputat-natsionalnoe-dvizhenie--pechalnoe-proshloe-gruzii-296205086.html

Депутат: "Национальное движение" – печальное прошлое Грузии

Депутат: "Национальное движение" – печальное прошлое Грузии

Правящая партия Грузии подала иск в Конституционной суд, предполагающий разбирательство преступлений ряда политических сил и последующий их запрет как... 15.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" является "печальным прошлым" Грузии и не имеет шансов на возвращение в политическое настоящее страны, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Ранее, 4 ноября, Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий и последующем их упразднении. По его словам, работа парламентской следственной комиссии вновь напомнила обществу о событиях и действиях, которые были связаны с периодом правления "Национального движения". Именно поэтому, отметил Мачарашвили, был подан иск в Конституционный суд с целью исключить даже правовой риск повторения прежнего политического режима. "Мы подали иск для того, чтобы даже юридически больше не существовало и не было риска повторения того режима, который создало „Нацдвижение“. С большой вероятностью это будет оформлено решением Конституционного суда", – заявил депутат. Мачарашвили также утверждает, что существуют публичные доказательства, на основании которых подобная фашистская, по сути, политическая организация не должна продолжать существование. По его словам, любые нынешние попытки партии будут безрезультатными. Иск касается трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Партиям по этой части вменяют как нарушение прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента в период с 2012 года, когда партии оказались в оппозиции. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны", и в его обоснование входят события, связанные с конфликтом 2008 года, и призывами партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Слушания по делу продлятся до девяти месяцев. Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации партий как политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занимать политические и государственные должности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

