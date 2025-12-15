https://sputnik-georgia.ru/20251215/evropa-khochet-sorvat-mirnye-peregovory-po-ukraine-296209455.html

Европа хочет сорвать мирные переговоры по Украине

Европа хочет сорвать мирные переговоры по Украине

Sputnik Грузия

Западноевропейские политики постараются втянуть в конфликт все страны Европы, но Венгрия, по словам Сийярто, "должна держаться подальше от этого" 15.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-15T17:55+0400

2025-12-15T17:55+0400

2025-12-15T17:55+0400

в мире

политика

европа

венгрия

украина

петер сийярто

виктор орбан

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24891/04/248910406_0:0:1679:944_1920x0_80_0_0_29ca50240ea2584e7d0c32f4d5983bfc.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Европа открыто провоцирует конфликт с Россией и хочет сорвать мирные переговоры по Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По его словам, поведение лидеров западно-европейских стран четко указывает на нежелание разрешить украинский конфликт мирным путем. При этом они не скрываясь стремятся к конфликту с Россией и хотят втянуть в него всю Европу.Министр отметил, что Венгрия не допустит втягивания страны в конфликт. Он подчеркнул, что венгры остаются привержены стремлениям к миру."Мы, венгры, должны держаться подальше от этого, мы должны продвигать свои стремления к миру. Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел нас будут постоянно провоцировать на то, чтобы каким-то образом мы оказались втянуты в конфликт. Мы этого, конечно же, не допустим", – добавил Сийярто.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз всерьез настроен начать войну с Россией к 2030 году.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается воевать с Европой. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что если страны ЕС сами начнут боевые действия, то Россия к ним готова.В понедельник главы МИД стран Евросоюза в Брюсселе проведут заседание, на котором обсудят в том числе события на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

венгрия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, европа, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины