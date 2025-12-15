https://sputnik-georgia.ru/20251215/gruziya-voshla-v-top-40-stran-mira-po-effektivnosti-raskhodov-na-meditsinu-i-obrazovanie-296211527.html
Грузия вошла в топ-40 стран мира по эффективности расходов на медицину и образование
Грузия вошла в топ-40 стран мира по эффективности расходов на медицину и образование
Sputnik Грузия
Грузия превосходит шесть стран "Большой семерки", 25 стран-членов ЕС, Шенгенской зоны и НАТО 15.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-15T18:56+0400
2025-12-15T18:56+0400
2025-12-15T18:56+0400
новости
грузия
общество
тбилиси
европа
великобритания
нато
всемирный банк
здравоохранение в грузии
образование в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/16/276028635_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_018edb1ea0ee31122d4eb7c713f7c195.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Грузия получила высокие оценки в рамках глобального исследования Института Чендлера "Хорошее правительство 2025", заняв 36 место в мире и 14 место в топ-20 стран Европы по эффективности расходов на сферы здравоохранения и образования. Методология индикатора показывает, насколько эффективно страна тратит государственные средства, сопоставляя объем расходов с реальными социальными результатами в двух основных сферах – здравоохранении и образовании. Грузия превосходит шесть стран "Большой семерки", 25 стран-членов ЕС, Шенгенской зоны и НАТО. К этим странам относятся: Великобритания, Канада, США, Германия, Франция, Италия, Люксембург, Венгрия, Португалия, Бельгия, Дания, Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Черногория, Северная Македония и Турция. В сфере здравоохранения учитывается, сколько государство тратит на медицину в расчете на одного человека (по паритету покупательной способности). Эти расходы сопоставляются с результатами: В сфере образования в качестве исходного показателя берутся государственные расходы на образование на душу населения (ППС). Эффективность этих затрат оценивается по трем критериям: Показатель основан на тематических исследованиях Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и МВФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
европа
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/16/276028635_0:126:1000:876_1920x0_80_0_0_612e7c33ff20050164b08b49043c309a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, тбилиси, европа, великобритания, нато, всемирный банк, здравоохранение в грузии, образование в грузии
новости, грузия, общество, тбилиси, европа, великобритания, нато, всемирный банк, здравоохранение в грузии, образование в грузии
Грузия вошла в топ-40 стран мира по эффективности расходов на медицину и образование
Грузия превосходит шесть стран "Большой семерки", 25 стран-членов ЕС, Шенгенской зоны и НАТО
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Грузия получила высокие оценки в рамках глобального исследования Института Чендлера "Хорошее правительство 2025", заняв 36 место в мире и 14 место в топ-20 стран Европы по эффективности расходов на сферы здравоохранения и образования.
Методология индикатора показывает, насколько эффективно страна тратит государственные средства, сопоставляя объем расходов с реальными социальными результатами в двух основных сферах – здравоохранении и образовании.
Грузия превосходит шесть стран "Большой семерки", 25 стран-членов ЕС, Шенгенской зоны и НАТО. К этим странам относятся: Великобритания, Канада, США, Германия, Франция, Италия, Люксембург, Венгрия, Португалия, Бельгия, Дания, Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Черногория, Северная Македония и Турция.
В сфере здравоохранения учитывается, сколько государство тратит на медицину в расчете на одного человека (по паритету покупательной способности). Эти расходы сопоставляются с результатами:
ожидаемой продолжительностью жизни (50% оценки); показатель спасенных жизней (50%).
В сфере образования в качестве исходного показателя берутся государственные расходы на образование на душу населения (ППС). Эффективность этих затрат оценивается по трем критериям:
индексу образования в составе Индекса человеческого развития (50%); уровню грамотности среди молодежи (25%); доле молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят переподготовку (NEET)
– 25%.
Показатель основан на тематических исследованиях Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и МВФ.