Грузия вошла в топ-40 стран мира по эффективности расходов на медицину и образование

Грузия вошла в топ-40 стран мира по эффективности расходов на медицину и образование

15.12.2025

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Грузия получила высокие оценки в рамках глобального исследования Института Чендлера "Хорошее правительство 2025", заняв 36 место в мире и 14 место в топ-20 стран Европы по эффективности расходов на сферы здравоохранения и образования. Методология индикатора показывает, насколько эффективно страна тратит государственные средства, сопоставляя объем расходов с реальными социальными результатами в двух основных сферах – здравоохранении и образовании. Грузия превосходит шесть стран "Большой семерки", 25 стран-членов ЕС, Шенгенской зоны и НАТО. К этим странам относятся: Великобритания, Канада, США, Германия, Франция, Италия, Люксембург, Венгрия, Португалия, Бельгия, Дания, Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Черногория, Северная Македония и Турция. В сфере здравоохранения учитывается, сколько государство тратит на медицину в расчете на одного человека (по паритету покупательной способности). Эти расходы сопоставляются с результатами: В сфере образования в качестве исходного показателя берутся государственные расходы на образование на душу населения (ППС). Эффективность этих затрат оценивается по трем критериям: Показатель основан на тематических исследованиях Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и МВФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

