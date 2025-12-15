"Истерика усилится на фоне "развода" США с НАТО": в Тбилиси о русофобии Балтии

https://sputnik-georgia.ru/20251215/isterika-usilitsya-na-fone-razvoda-ssha-s-nato-v-tbilisi-o-rusofobii-baltii-296207860.html
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В Тбилиси участники конференции, организованной политологом, основателем Института Евразии Гулбаатом Рцхиладзе, обсудили феномен русофобии в прибалтийских странах. Докладчиками выступили Гулбаат Рцхиладзе и руководитель фонда "Историческое наследие" Тариэл Гагнидзе.
Было отмечено, что русофобия в странах Балтии, с одной стороны имеет явно фашистские формы. Это наглядно проявилось за последнее время, когда дело дошло до насильственного выселения "неграждан" по этническому признаку, в то время как именно русские строили промышленность этих стран.
С другой стороны, прибалтийская русофобия похожа на комедию, когда балтийские политики на полном серьезе обсуждают необходимость демонтажа железнодорожных веток, соединяющих эти страны с Россией, по соображениям военной безопасности.
Участники конференции, среди которых были и отставные военные генералы, сказали, что, к великому сожалению, в балтийских странах продолжается демонтаж памятников Великой Отечественной войны, и с недавних пор этот процесс охватывает уже и памятники, расположенные на братских кладбищах.
В контексте прибалтийской русофобской тематики, участники конференции отметили, что балтийские страны стали агрессивными в отношении Грузии. Их главной задачей всегда было и остается натравливание Грузии против России.
Как отметил докладчик Гулбаат Рцхиладзе, сама балтийская русофобия рационально необъяснима.
"Россия первой признала их независимость в 1991 году, стремилась к нормальным отношениям с ними, но эти бывшие союзные республики заняли антироссийские позиции, стали дискриминировать русских, вступили в НАТО… Но даже членство в НАТО не успокоило их, они до сих пор продолжают поддерживать образ врага в лице России. Вероятно, истерика будет только усиливаться на фоне "развода" США с НАТО", – спрогнозировал ситуацию грузинский политолог.
В рамках конференции был показан клип, опубликованный российским Правфондом, в котором показаны многочисленные политзаключенные, узники совести, режимов прибалтийских стран. Это в основном журналисты, проявившие свою гражданскую позицию, отказавшись мириться с узаконенной в своих странах русофобией.