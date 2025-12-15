https://sputnik-georgia.ru/20251215/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-296215293.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

В Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха днем составит +6...+8 градусов тепла 15.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Местами дождь, а в высокогорье снег ожидается в Грузии 16-17 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По прогнозу синоптиков, 18 декабря в Грузии будет погода преимущественно без осадков. В Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) ожидается дождь 16 декабря, а 17-18 числа погода будет преимущественно безоблачной. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 16 декабря ожидается дождь. 17-18 декабря погода будет ясной. Температура воздуха составит +9...+11 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидаются осадки 16 декабря, а 17 и 18 числа – ясная погода. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается снег 16 декабря. 17-18 декабря – погода обещает быть ясной. Температура воздуха днем составит +1...+3 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается погода преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +6...+8 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 16-17 декабря возможен небольшой снег, а 18 декабря – преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит 0...+2 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) возможен небольшой снег 16-17 декабря, а 18 числа ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит -2...-4 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

