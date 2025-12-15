Какой сегодня церковный праздник: 15 декабря 2025

https://sputnik-georgia.ru/20251215/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-15-dekabrya-2025-296186337.html

По православному церковному календарю 15 декабря отмечают день памяти святых Аввакума, Миропии, Исе и других 15.12.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк АввакумПо церковному календарю 15 декабря поминают пророка Аввакума, одного из 12 малых пророков, пророчествовавших в середине VII века до Рождества Христова.Происходил будущий святой из колена Симеонова. Пророк Аввакум предсказал разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и возвращение пленных на родину.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Пророк во время войны с вавилонянами удалился в Аравию, где с ним произошло чудо. Когда он нес жнецам обед, ему встретился Ангел Господень, мгновенно перенесший пророка в Вавилон, где в темнице в это время томился пророк Даниил. Так пища, предназначенная для жнецов, утолила голод заключенного пророка.Святой Аввакум после окончания войны с вавилонянами вернулся в родной дом, где умер в глубокой старости.Миропия ХиосскаяПо церковному календарю 15 декабря поминают мученицу Миропию, пострадавшую за веру при императоре Декии (249-251).Родилась будущая святая в Ефесе в начале III века. Миропию, рано лишившуюся отца, мать воспитала в христианском благочестии. Дева лечила больных миром, которое истекало из гробницы мученицы Ермионии – дочери апостола Филиппа.Когда начались гонения христиан, Миропия вместе с матерью удалилась на остров Хиос, где проводила время в посте и молитве. Дева тайно похоронила тело воина Исидора, замученного по приказу жестокого правителя острова.Воинов, охранявших тело святого Исидора, приговорили к смерти. Миропия, сжалившись над осужденными, призналась правителю в своем поступке. Деву после жестоких пыток бросили в темницу. В камере в полночь воссиял свет, и святой Исидор в окружении Ангелов принял душу мученицы. Произошло это примерно в 251 году.Епископ ЦилканскийПо церковному календарю 15 декабря поминают преподобного Исе (Иессей), епископа Цилканского, одного из 13 сирийских отцов – основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию из Каппадокии в середине VI века.Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Антиохии Сирийской. Влечение к духовной жизни Иессей почувствовал еще юношей, а достигнув совершеннолетия, отправился в одну из антиохийских обителей с благословения родителей.Прибыв в числе 13 сирийских отцов в Грузию, он вместе с другими учил и наставлял грузинский народ в благочестивой жизни, исцеляя больных и являя пример святости.Сан епископа и Цилканскую кафедру иеродиакон Исе принял по просьбе грузинского католикоса Евлавия (552-560). Святитель, прибыв в свою епархию, был поражен обилием языческих обрядов и обычаев. Постоянно проповедуя и часто совершая Богослужения, он утверждал православное благочестие в Цилканской епархии.Святитель, благоустроив свою епархию, отправился с Евангелием и крестом в руках проповедовать осетинам и другим горским народностям Главного Кавказского хребта.По откровению свыше святой узнал о близости кончины. Собрав паству и клир, он преподал духовное наставление и, приобщившись Святых Тайн, с воздетыми к небу руками, скончался. Произошло это в конце VI века.ИмениныПо церковному календарю 15 декабря именины отмечают Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Матрона, Тамара, Феврония, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Кузьма, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

