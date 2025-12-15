https://sputnik-georgia.ru/20251215/natsdvizhenie-stoit-za-dezinformatsiey-o-gruzii-v-zarubezhnykh-smi---vitse-spiker-296213206.html
"Нацдвижение" стоит за дезинформацией о Грузии в зарубежных СМИ – вице-спикер
"Нацдвижение" стоит за дезинформацией о Грузии в зарубежных СМИ – вице-спикер
Sputnik Грузия
Почти миллион лари, потраченный "Нацдвижением" на кампанию против Грузии, направляется, в частности, в довольно известные зарубежные издания, заявила депутат 15.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-15T19:57+0400
2025-12-15T19:57+0400
2025-12-15T21:43+0400
новости
политика
грузия
единое национальное движение
сгб
bbc
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286044277_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f763b6def9dc6d6527bac0a949cf2740.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Дезинформация, которая распространяется в высокорейтинговых и влиятельных зарубежных изданиях в отношении Грузии, – это ложные нарративы, подготовленные по заказу бывшей правящей партии "Единое Национальное движение", заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани журналистам. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы использовали "камит". Расследование Службы государственной безопасности Грузии пришло к заключению, что МВД не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит". По словам Цилосани, почти миллион лари, потраченный "Нацдвижением" на кампанию против Грузии, направляется, в частности, в довольно известные зарубежные издания. "Вы, вероятно, заметили громкие заголовки многих статей, критикующих Грузию и обвиняющих ее в политике против Европейского союза и Трампа. Это зарубежные СМИ, которые, как показали документы FARA, активно сотрудничают с "Национальным движением", – сказала Цилосани. Годом ранее Департамент юстиции США также опубликовал данные о лоббистах, нанятых семьей экс-президента Саакашвили. Последняя заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование интересов сына более 917,1 тысячи долларов. К помощи лоббистов прибегал и экс-министр обороны Грузии, основатель телеканала "Формула" Давид Кезерашвили. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286044277_73:0:1212:854_1920x0_80_0_0_fc93890c359b7dfa23d674c1ca503c37.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, политика, грузия, единое национальное движение, сгб, bbc, сша
новости, политика, грузия, единое национальное движение, сгб, bbc, сша
"Нацдвижение" стоит за дезинформацией о Грузии в зарубежных СМИ – вице-спикер
19:57 15.12.2025 (обновлено: 21:43 15.12.2025)
Почти миллион лари, потраченный "Нацдвижением" на кампанию против Грузии, направляется, в частности, в довольно известные зарубежные издания, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Дезинформация, которая распространяется в высокорейтинговых и влиятельных зарубежных изданиях в отношении Грузии, – это ложные нарративы, подготовленные по заказу бывшей правящей партии "Единое Национальное движение", заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани журналистам.
ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы использовали "камит". Расследование Службы государственной безопасности Грузии пришло к заключению, что МВД не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит".
"Можно смело заявить, что дезинформация, которая, к сожалению, распространяется в высокорейтинговых и влиятельных зарубежных изданиях в отношении Грузии, – это ложные нарративы, подготовленные по заказу "Национального движения", – сказала Цилосани.
По словам Цилосани, почти миллион лари, потраченный "Нацдвижением" на кампанию против Грузии, направляется, в частности, в довольно известные зарубежные издания.
"Вы, вероятно, заметили громкие заголовки многих статей, критикующих Грузию и обвиняющих ее в политике против Европейского союза и Трампа. Это зарубежные СМИ, которые, как показали документы FARA, активно сотрудничают с "Национальным движением", – сказала Цилосани.
Согласно документу, опубликованному Департаментом юстиции США в сентябре, бывшая правящая партия "Единое национальное движение" заплатила американской лоббистской компании Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 360 тысяч долларов (более 972 тысяч лари).
Годом ранее Департамент юстиции США также опубликовал данные о лоббистах, нанятых семьей экс-президента Саакашвили. Последняя заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование интересов сына более 917,1 тысячи долларов. К помощи лоббистов прибегал и экс-министр обороны Грузии, основатель телеканала "Формула" Давид Кезерашвили.
Скандальный репортаж и выводы следствия
ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида.
В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии.
По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов.
По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел.
Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит".