15.12.2025

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Дезинформация, которая распространяется в высокорейтинговых и влиятельных зарубежных изданиях в отношении Грузии, – это ложные нарративы, подготовленные по заказу бывшей правящей партии "Единое Национальное движение", заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани журналистам. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы использовали "камит". Расследование Службы государственной безопасности Грузии пришло к заключению, что МВД не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит". По словам Цилосани, почти миллион лари, потраченный "Нацдвижением" на кампанию против Грузии, направляется, в частности, в довольно известные зарубежные издания. "Вы, вероятно, заметили громкие заголовки многих статей, критикующих Грузию и обвиняющих ее в политике против Европейского союза и Трампа. Это зарубежные СМИ, которые, как показали документы FARA, активно сотрудничают с "Национальным движением", – сказала Цилосани. Годом ранее Департамент юстиции США также опубликовал данные о лоббистах, нанятых семьей экс-президента Саакашвили. Последняя заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование интересов сына более 917,1 тысячи долларов. К помощи лоббистов прибегал и экс-министр обороны Грузии, основатель телеканала "Формула" Давид Кезерашвили. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

