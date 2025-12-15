https://sputnik-georgia.ru/20251215/politolog-neytralitet-i-mir--odni-iz-glavnykh-natsionalnykh-interesov-gruzii-296213035.html

Политолог: Нейтралитет и мир – одни из главных национальных интересов Грузии

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Тбилиси продолжает курс на прагматичное взаимодействие, исходя из национальных интересов и региональной стабильности.В ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, грузинский политолог Петре Мамрадзе объяснил, почему участие грузинского премьера в одном международном формате с президентом России отражает реалистичный и взвешенный подход к внешней политике.Эксперт напоминает, что между Грузией и Россией уже выстроена модель практического взаимодействия: открыт рынок для грузинской продукции, восстановлено авиасообщение, растет туристический поток и экономические контакты. По его словам, именно такая формула – без иллюзий, но с учетом реальности – позволяет Грузии сохранять стабильность и использовать диалог как инструмент, а не как угрозу суверенитету.Отдельно Мамрадзе отмечает, что Грузия уже доказала свою способность быть нейтральной площадкой для диалога на Южном Кавказе, способствуя гуманитарным инициативам и снижению напряженности в регионе. В этом контексте прагматичные отношения с Россией он называет важным элементом политики мира и предсказуемости.В финале интервью политолог подводит итоги года, подчеркивая: сохранение мира, экономического роста и устойчивых внешних связей стало одним из ключевых достижений Грузии в 2025 году.

