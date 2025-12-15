https://sputnik-georgia.ru/20251215/sistemnaya-registratsiya-zemli-v-gruzii-zavershaetsya-chto-dalshe-296193864.html

Системная регистрация земли в Грузии завершается: что дальше?

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Процесс системной регистрации земли завершится 31 декабря, сообщает министерство юстиции. Системная регистрация земли началась в Грузии с 2022 года. Проект Минюста охватил 59 районов и предполагал бесплатную регистрацию гражданами земельных участков, находящихся в их владении, пользовании или самовольно занимаемых ими на протяжении долгих лет. По данным Минюста, если кто-то захочет зарегистрировать землю после этого срока, он должен будет обратиться за индивидуальной регистрацией. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической (нерегулярной) регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. Тем гражданам, которые не успели или по иным причинам не смогли зарегистрироваться в рамках системной регистрации, срок для оформления в собственность дается до 1 января 2027 года. Регистрация будет платной, но ее цена по закону не будет превышать двойной размер действующего максимального тарифа на услуги агентства и составит до 1,2 тысячи лари. По данным министерства юстиции, в рамках системной регистрации земли было измерено более 2 миллионов земельных участков, общая площадь которых составила 1 101 570 гектаров, и 1 469 581 гражданин стал землевладельцем. По состоянию на 1 декабря кадастровое покрытие страны превысило 95%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

