Теракт в Сиднее: в Грузии осудили нападение на членов еврейской общины

Акты антисемитизма подрывают общие ценности, и им необходимо решительно противостоять, где бы они ни происходили, подчеркнул глава грузинского правительства 15.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-15T12:52+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0f/296204755_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_11564bf62a796bb6ecfa93670a2fac94.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил антисемитское нападение на пляже Бонди в Сиднее, произошедшее в начале празднования Хануки, и выразил солидарность с австралийским народом и еврейской общиной. В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на пляже Бонди. По данным полиции, нападение совершили двое мужчин — 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе один из нападавших, еще 40 получили ранения. Второй подозреваемый был задержан, третий мужчина сдался полиции добровольно. "Грузия решительно осуждает антисемитский террористический акт в Сиднее, целью которого стали члены еврейской общины, собравшиеся для празднования Хануки. Мы выражаем искренние соболезнования пострадавшим и раненым, а также солидарность с народом и правительством Австралии", – написал Кобахидзе в социальной сети Х. Акты антисемитизма подрывают общие ценности, и им необходимо решительно противостоять, где бы они ни происходили, подчеркнул глава грузинского правительства. В свою очередь министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили назвала произошедшее шокирующей новостью и заявила о глубокой скорби в связи с трагической стрельбой во время Хануки на пляже Бонди. "Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и их близким. Грузия выражает солидарность с Австралией и еврейскими общинами в противостоянии насилию и антисемитизму", – написала Бочоришвили в социальной сети Х. По данным СМИ, стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. Позднее полиция провинции сообщила, что с места теракта были изъяты два активированных самодельных взрывных устройства, которые впоследствии обезвредили саперы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

