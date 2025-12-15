https://sputnik-georgia.ru/20251215/v-tbilisi-otkrylsya-novogodniy-gorodok-i-zazhglis-ogni-na-glavnoy-elke-strany---video-296206042.html
В Тбилиси открылся новогодний городок и зажглись огни на главной елке страны – видео
В Тбилиси открылся новогодний городок и зажглись огни на главной елке страны – видео
На улицах столицы Грузии включили новогоднюю иллюминацию. Заработал новогодний городок, который будет открыт до 14 января 15.12.2025
Мэрия Тбилиси потратила на праздничное освещение города и организацию новогоднего концерта 8,3 млн лари. В церемонии зажжения огней на главной новогодней елке Грузии принял участие мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Этот праздник всегда связан с особыми эмоциями, и я уверен, что этот год будет особенным для нашего города", – заявил он, выступая перед собравшимися.В этом году новогодний городок и главная елка Грузии будут находиться на Площади Первой республики, а не у здания парламента страны, где по вечерам продолжают протестовать активисты оппозиции.
12:57 15.12.2025 (обновлено: 14:11 15.12.2025)
