В Тбилисской консерватории прошел концерт памяти Петра Ильича Чайковского

Памятный вечер прошел в стенах Тбилисской государственной консерватории и объединил молодых музыкантов, исполнивших произведения великого композитора.



Перед началом концерта к публике обратился потомок рода Чайковских – меценат, коллекционер и общественный деятель Денис фон Мекк. В своем выступлении он рассказал о тесной связи композитора с Грузией, о его любви к этой стране и о времени, которое Чайковский провел здесь, находя вдохновение и душевное равновесие.