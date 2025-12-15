В Тбилисской консерватории прошел концерт памяти Петра Ильича Чайковского

https://sputnik-georgia.ru/20251215/v-tbilisskoy-konservatorii-proshl-kontsert-pamyati-petra-ilicha-chaykovskogo-296210699.html
В Тбилиси состоялся концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского 15.12.2025, Sputnik Грузия
16:33 15.12.2025 (обновлено: 17:17 15.12.2025)
В Тбилиси состоялся концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского
Памятный вечер прошел в стенах Тбилисской государственной консерватории и объединил молодых музыкантов, исполнивших произведения великого композитора.
Перед началом концерта к публике обратился потомок рода Чайковских – меценат, коллекционер и общественный деятель Денис фон Мекк. В своем выступлении он рассказал о тесной связи композитора с Грузией, о его любви к этой стране и о времени, которое Чайковский провел здесь, находя вдохновение и душевное равновесие.