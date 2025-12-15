https://sputnik-georgia.ru/20251215/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-statistiki-296214009.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики

Sputnik Грузия

Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с одиннадцатью месяцами 2024 года 15.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-15T21:51+0400

2025-12-15T21:51+0400

2025-12-15T21:55+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/13/236461329_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_f6d8a6d0a9973550269e2c89ee4b083e.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2025 года вырос на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 23,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 16,6 миллиарда долларов, что на 9,3% больше данных за 11 месяцев 2024 года.Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 10,1% больше по сравнению с одиннадцатью месяцами 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,9 миллиарда долларов, что на 8,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика