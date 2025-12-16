https://sputnik-georgia.ru/20251216/296220816.html

Свадебный переполох: победители International Wedding Photographer of the Year

Свадебный переполох: победители International Wedding Photographer of the Year

16.12.2025

Задумчивая невеста, теряющаяся в своих мыслях, взгляд вдаль полон мечтаний. Влюбленные, словно взмывшие в облака, кружатся в своем счастье. А маленький гость свадебного торжества с восторгом разглядывает роскошный торт, не веря своим глазам. Эти и многие другие кадры, наполненные искренними эмоциями и живыми чувствами, оживают в фотоленте Sputnik.Международный конкурс International Wedding Photographer of the Year впервые прошел в 2017 году в Австралии. Его миссия – найти и показать миру самые удивительные свадебные фотографии, созданные талантливыми фотографами со всего земного шара.

