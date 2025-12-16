Свадебный переполох: победители International Wedding Photographer of the Year
Снимок фотографов Мика и Сэмми Чаффин, победивший в номинации "Свет!"
Звания победителя за свой юмористический снимок мальчика, разглядывающего через стекло пышный свадебный торт, был удостоен фотограф Дэвид Скоулз.
Армен Амбарцумян, победитель в категории "Черное и белое".
Снимок фотографа Шивали Чопра, попавший в финал номинации "Поймать момент".
Снимок фотографа Трейси Эдвардс, победивший в категории "Нарушай правила".
Снимок фотографа Дженнифер Грюнауэр, попавший в финал номинации в категории "Вид сверху".
Снимок фотографа Марго Ермолаевой, попавший в финал номинации "Я в команде".
Снимок фотографа Оли Принс, победивший в категории "Портрет пары".
Работа фотографа Moment Picture, победившая в категории "Я в команде".
Снимок фотографа Карлоса Сантаны, попавший в финал номинации в категории "Вид сверху".
Снимок фотографа Ричарда Мергатройда, попавший в финал номинации "Помолвка".
Завораживающий снимок фотографа Алессандро Бигги победил в номинации "Эпичная локация".
Снимок фотографа Мэдди Мэй, занявший второе место на конкурсе "Международный свадебный фотограф – 2025".
Работа фотографа Кэти Хоман, победившая в номинации "Портрет".
Снимок фотографа Роза Амирилариджани, попавший в финал номинации в категории "Вид сверху".
Снимок фотографа Нестора Заварце, попавший в финал номинации "Нарушай правила".
Работа фотографа Тони Искра, победившая в категории "Вид сверху".
