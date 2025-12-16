Грузия
Свадебный переполох: победители International Wedding Photographer of the Year
Свадебный переполох: победители International Wedding Photographer of the Year
Организаторы престижного конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
2025-12-16T16:16+0400
2025-12-16T17:22+0400
Задумчивая невеста, теряющаяся в своих мыслях, взгляд вдаль полон мечтаний. Влюбленные, словно взмывшие в облака, кружатся в своем счастье. А маленький гость свадебного торжества с восторгом разглядывает роскошный торт, не веря своим глазам. Эти и многие другие кадры, наполненные искренними эмоциями и живыми чувствами, оживают в фотоленте Sputnik.Международный конкурс International Wedding Photographer of the Year впервые прошел в 2017 году в Австралии. Его миссия – найти и показать миру самые удивительные свадебные фотографии, созданные талантливыми фотографами со всего земного шара.
Свадебный переполох: победители International Wedding Photographer of the Year

16:16 16.12.2025 (обновлено: 17:22 16.12.2025)
Организаторы престижного конкурса свадебной фотографии International Wedding Photographer of the Year
Задумчивая невеста, теряющаяся в своих мыслях, взгляд вдаль полон мечтаний. Влюбленные, словно взмывшие в облака, кружатся в своем счастье. А маленький гость свадебного торжества с восторгом разглядывает роскошный торт, не веря своим глазам. Эти и многие другие кадры, наполненные искренними эмоциями и живыми чувствами, оживают в фотоленте Sputnik.
Международный конкурс International Wedding Photographer of the Year впервые прошел в 2017 году в Австралии. Его миссия – найти и показать миру самые удивительные свадебные фотографии, созданные талантливыми фотографами со всего земного шара.
© photo : Sammie & Micah Chaffin/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографов Мика и Сэмми Чаффин, победивший в номинации "Свет!"

Снимок фотографов Мика и Сэмми Чаффин, победивший в номинации &quot;Свет!&quot; - Sputnik Грузия
1/17
© photo : Sammie & Micah Chaffin/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографов Мика и Сэмми Чаффин, победивший в номинации "Свет!"

© photo : David Scholes/IWPOTY Awards 2025

Звания победителя за свой юмористический снимок мальчика, разглядывающего через стекло пышный свадебный торт, был удостоен фотограф Дэвид Скоулз.

Звания победителя за свой юмористический снимок мальчика, разглядывающего через стекло пышный свадебный торт, был удостоен фотограф Дэвид Скоулз. - Sputnik Грузия
2/17
© photo : David Scholes/IWPOTY Awards 2025

Звания победителя за свой юмористический снимок мальчика, разглядывающего через стекло пышный свадебный торт, был удостоен фотограф Дэвид Скоулз.

© photo : Armen Hambardzumian/IWPOTY Awards 2025

Армен Амбарцумян, победитель в категории "Черное и белое".

Армен Амбарцумян, победитель в категории &quot;Черное и белое&quot;. - Sputnik Грузия
3/17
© photo : Armen Hambardzumian/IWPOTY Awards 2025

Армен Амбарцумян, победитель в категории "Черное и белое".

© photo : Shivali Chopra/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Шивали Чопра, попавший в финал номинации "Поймать момент".

Снимок фотографа Шивали Чопра, попавший в финал номинации &quot;Поймать момент&quot;. - Sputnik Грузия
4/17
© photo : Shivali Chopra/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Шивали Чопра, попавший в финал номинации "Поймать момент".

© photo : Traci Edwards/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Трейси Эдвардс, победивший в категории "Нарушай правила".

Снимок фотографа Трейси Эдвардс, победивший в категории &quot;Нарушай правила&quot;. - Sputnik Грузия
5/17
© photo : Traci Edwards/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Трейси Эдвардс, победивший в категории "Нарушай правила".

© photo : Jennifer Grünauer/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Дженнифер Грюнауэр, попавший в финал номинации в ​​категории "Вид сверху".

Снимок фотографа Дженнифер Грюнауэр, попавший в финал номинации в ​​категории &quot;Вид сверху&quot;. - Sputnik Грузия
6/17
© photo : Jennifer Grünauer/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Дженнифер Грюнауэр, попавший в финал номинации в ​​категории "Вид сверху".

© photo : Margo Ermolaeva/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Марго Ермолаевой, попавший в финал номинации "Я в команде".

Снимок фотографа Марго Ермолаевой, попавший в финал номинации &quot;Я в команде&quot;. - Sputnik Грузия
7/17
© photo : Margo Ermolaeva/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Марго Ермолаевой, попавший в финал номинации "Я в команде".

© photo : Oli Prince/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Оли Принс, победивший в категории "Портрет пары".

Снимок фотографа Оли Принс, победивший в категории &quot;Портрет пары&quot;. - Sputnik Грузия
8/17
© photo : Oli Prince/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Оли Принс, победивший в категории "Портрет пары".

© photo : Moment Picture/IWPOTY Awards 2025

Работа фотографа Moment Picture, победившая в категории "Я в команде".

Работа фотографа Moment Picture, победившая в категории &quot;Я в команде&quot;. - Sputnik Грузия
9/17
© photo : Moment Picture/IWPOTY Awards 2025

Работа фотографа Moment Picture, победившая в категории "Я в команде".

© photo : Carlos Santana/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Карлоса Сантаны, попавший в финал номинации в категории "Вид сверху".

Снимок фотографа Карлоса Сантаны, попавший в финал номинации в категории &quot;Вид сверху&quot;. - Sputnik Грузия
10/17
© photo : Carlos Santana/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Карлоса Сантаны, попавший в финал номинации в категории "Вид сверху".

© photo : Richard Murgatroyd/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Ричарда Мергатройда, попавший в финал номинации "Помолвка".

Снимок фотографа Ричарда Мергатройда, попавший в финал номинации &quot;Помолвка&quot;. - Sputnik Грузия
11/17
© photo : Richard Murgatroyd/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Ричарда Мергатройда, попавший в финал номинации "Помолвка".

© photo : Alessandro Biggi/IWPOTY Awards 2025

Завораживающий снимок фотографа Алессандро Бигги победил в номинации "Эпичная локация".

Завораживающий снимок фотографа Алессандро Бигги победил в номинации &quot;Эпичная локация&quot;. - Sputnik Грузия
12/17
© photo : Alessandro Biggi/IWPOTY Awards 2025

Завораживающий снимок фотографа Алессандро Бигги победил в номинации "Эпичная локация".

© photo : Maddie Mae/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Мэдди Мэй, занявший второе место на конкурсе "Международный свадебный фотограф – 2025".

Снимок фотографа Мэдди Мэй, занявший второе место на конкурсе &quot;Международный свадебный фотограф – 2025&quot;. - Sputnik Грузия
13/17
© photo : Maddie Mae/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Мэдди Мэй, занявший второе место на конкурсе "Международный свадебный фотограф – 2025".

© photo : Katy Homan/IWPOTY Awards 2025

Работа фотографа Кэти Хоман, победившая в номинации "Портрет".

Работа фотографа Кэти Хоман, победившая в номинации &quot;Портрет&quot;. - Sputnik Грузия
14/17
© photo : Katy Homan/IWPOTY Awards 2025

Работа фотографа Кэти Хоман, победившая в номинации "Портрет".

© photo : Roza Amirilarijani/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Роза Амирилариджани, попавший в финал номинации в категории "Вид сверху".

Снимок фотографа Роза Амирилариджани, попавший в финал номинации в категории &quot;Вид сверху&quot;. - Sputnik Грузия
15/17
© photo : Roza Amirilarijani/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Роза Амирилариджани, попавший в финал номинации в категории "Вид сверху".

© photo : Nestor G Zavarce (Photo and Film)/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Нестора Заварце, попавший в финал номинации "Нарушай правила".

Снимок фотографа Нестора Заварце, попавший в финал номинации &quot;Нарушай правила&quot;. - Sputnik Грузия
16/17
© photo : Nestor G Zavarce (Photo and Film)/IWPOTY Awards 2025

Снимок фотографа Нестора Заварце, попавший в финал номинации "Нарушай правила".

© photo : Tony Iskra/IWPOTY Awards 2025

Работа фотографа Тони Искра, победившая в категории "Вид сверху".

Работа фотографа Тони Искра, победившая в категории &quot;Вид сверху&quot;. - Sputnik Грузия
17/17
© photo : Tony Iskra/IWPOTY Awards 2025

Работа фотографа Тони Искра, победившая в категории "Вид сверху".

